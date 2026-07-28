Nicolás Pino y Marcos Pereda.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa una de las internas más fuertes de los últimos años. El enfrentamiento entre su presidente, Nicolás Pino, y su vicepresidente, Marcos Pereda, dejó expuesta una disputa por la conducción de la entidad que hasta hace poco compartían y que ahora los encuentra enfrentados de cara a las próximas elecciones. Uno de los puntos de mayor conflicto es el estrecho vínculo que el actual titular de la entidad mantiene con el gobierno de Javier Milei pese a no conseguir beneficios para la entidad, como una significativa baja en las retenciones.

“Hay que bajar todo acá. Todo menos los lienzos. Nuestro presidente actual se está bajando los lienzos”, enfatizó Pereda durante la visita de Milei a la 138° Exposición Rural de Palermo al cuestionar el rol de Pino como interlocutor ante un Gobierno que, a su entender, fuera de la retórica amistosa, no da respuestas a las demandas de la entidad.

Pereda planea competir por la presidencia de la entidad el próximo 9 de septiembre y sostiene que la Sociedad Rural necesita una alternancia en su conducción, mientras que el sector de Pino defiende la continuidad de una gestión que considera respaldada por los socios. El conflicto comenzó a profundizarse cuando Pino dejó abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato.

El vicepresidente de la SRA cuestionó esa alternativa al interpretar que los cambios estatutarios de la entidad establecen límites a la permanencia en el cargo. La discusión sobre la interpretación de esos límites se convirtió en el principal punto de choque entre ambos dirigentes.

Desde el espacio de Pereda señalan que la disputa no es solamente electoral, sino institucional. El dirigente plantea que la Rural debe recuperar una dinámica interna más participativa y cuestiona lo que considera una concentración de decisiones en la actual conducción. En ese marco, acusó al oficialismo de intentar desalentar su candidatura y reclamó una renovación dentro de la organización.

Pero más allá de la discusión electoral, la interna también refleja diferencias sobre el rol político de la Sociedad Rural. Pino es identificado con una postura de mayor cercanía institucional con el Gobierno de Milei, al tiempo que Pereda plantea una mirada centrada en la autonomía de la entidad y en la necesidad de priorizar los reclamos productivos del sector, como las retenciones, los impuestos y la competitividad.

“Mostrá ideas, no berratadas”

Del otro lado de la interna de la institución rural centenaria, Pino calificó como “muy virulentas” las críticas de Pereda hacia su persona y le pidió que muestre “ideas, no berretadas”. En esa línea, el titular de la SRA cuestionó que el candidato de la otra facción siga siendo vicepresidente de la rural cuando lanza “críticas fuleras a gente que integra su comisión directiva”.

En declaraciones al canal de noticias A24, Pino habló de sus principales propuestas para encabezar la lista de continuidad dentro de la Sociedad Rural y dijo que los reclamos van más allá de los derechos de exportación. El titular de la SRA precisó que de cara a su segundo mandato vienen reclamando mayor inversión en infraestructura y créditos a tasa baja para crecer en la producción agropecuaria.