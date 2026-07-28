Vecinos de un barrio de Santa Fe denuncian problemas de drenaje, caños rotos y calles con desniveles

El barrio enfrenta una desidia por parte del intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Pullaro. (Foto: AIRE).

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, vecinos del barrio de Los Ángeles, en el norte de la ciudad de Santa Fe, vecinos de la esquina de Diagonal Aguado y French manifestaron su preocupación por un pozo que comenzó a formarse y la acumulación permanente de agua en la calzada.

El inconveniente está vinculado a caños deteriorados en el cruce de calles y la falta de mantenimiento de desagües y cunetas. Como consecuencia, el agua permanece estancada incluso durante varios días y, con el paso del tiempo, comenzó a erosionar el terreno.

Los vecinos señalaron que realizaron numerosos reclamos ante el municipio, aunque hasta el momento no obtuvieron una solución definitiva. El barrio enfrenta una desidia por parte del intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Pullaro: según explicaron los habitantes al medio AIRE, durante la actual gestión, se efectuó una reparación parcial sobre uno de los conductos, pero sostienen que el resto de la infraestructura continúa deteriorada.

Uno de los vecinos aseguró que incluso presentó notas en el Concejo Municipal y que existen resoluciones para realizar tareas de desobstrucción de bocas de tormenta y limpieza de cunetas. Sin embargo, sostuvo que las intervenciones aún no se concretaron. Además, reclamaron por el estado de las calles de ripio y la falta de veredas, una situación que, afirman, complica especialmente a los adultos mayores y a quienes deben caminar varias cuadras para acceder al transporte público.

De acuerdo a lo detallado por el medio local en la esquina de Diagonal Aguado y French, el agua permanece acumulada junto a las viviendas debido al desnivel de la calle y a los conductos dañados. Los vecinos advirtieron que el terreno comenzó a ceder y que se está socavando, por lo que pidieron una intervención antes de que el deterioro avance.

La preocupación se incrementa por los pronósticos de mayores precipitaciones asociados al fenómeno de El Niño, un evento climático que alcanzará niveles récord este año.. Los habitantes del barrio sostienen que, si no se realizan obras de drenaje y mantenimiento, la situación podría agravarse en los próximos meses.

El inconveniente está vinculado a caños deteriorados en el cruce de calles y la falta de mantenimiento de desagües y cunetas. (Foto: AIRE).

El sector comercial de la ciudad de Santa Fe sangra: "Ni siquiera en pandemia"

El impacto de la crisis del consumo cada vez es más grande y el gobernador Pullaro no brinda respuestas a los trabajadores. Para graficar la situación desesperante, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Av. Aristóbulo del Valle (ACAV), Georgina Giay, advirtió que “ni siquiera en pandemia" había "locales vacíos como en este momento”.

La Av. Aristóbulo del Valle es una importante arteria y el segundo centro comercial a cielo abierto más grande de la ciudad de Santa Fe. Se extiende de sur a norte, desde las inmediaciones del macrocentro hasta la zona norte de la ciudad, atravesando muchos barrios tradicionales que sufren por las políticas del presidente Milei.

Giay remarcó que la caída en las ventas es drástica y se evidencia en el menor tránsito de vehículos y peatones por la zona. En ese marco, señaló a los costos de los alquileres como una de las principales alarmas para el sector, al tiempo que admitió las limitaciones de la institución para intervenir: “Aristóbulo del Valle siempre fue una arteria muy codiciada y los precios se fijaron altos. Hoy la gente directamente no los puede afrontar; muchos deben reinventarse, mudar sus negocios a otros barrios o trabajar desde sus casas”, detalló en declaraciones a LT9.

A esta situación, se suma el fuerte impacto del esquema tarifario. “No hay margen para aumentos cuando las ventas están en pisos históricos. No es una falta de voluntad de pago, es una imposibilidad real. Si a esto le sumas las facturas de luz con montos exorbitantes, la continuidad comercial se vuelve insostenible”, aseguró.

Según el último informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Índice de Actividad Económica provincial correspondiente a abril de 2026 mostró una caída interanual del 1,3% y una estabilización mensual de apenas el 0,1% en relación con marzo. El informe del organismo técnico desarma cualquier intento oficialista de instalar un relato de reactivación generalizada.