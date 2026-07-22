El sector comercial de la ciudad de Santa Fe sangra: "Ni siquiera en pandemia tuvimos tantos locales vacíos"

El impacto de la crisis del consumo cada vez es más grande y el gobernador Maximiliano Pullaro no brinda respuestas a los trabajadores. Para graficar la situación desesperante, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Av. Aristóbulo del Valle (ACAV), Georgina Giay, advirtió que “ni siquiera en pandemia" había "locales vacíos como en este momento”.

La Av. Aristóbulo del Valle es una importante arteria y el segundo centro comercial a cielo abierto más grande de la ciudad de Santa Fe. Se extiende de sur a norte, desde las inmediaciones del macrocentro hasta la zona norte de la ciudad, atravesando muchos barrios tradicionales que sufren por las políticas del presidente Javier Milei.

Giay remarcó que la caída en las ventas es drástica y se evidencia en el menor tránsito de vehículos y peatones por la zona. En ese marco, señaló a los costos de los alquileres como una de las principales alarmas para el sector, al tiempo que admitió las limitaciones de la institución para intervenir: “Aristóbulo del Valle siempre fue una arteria muy codiciada y los precios se fijaron altos. Hoy la gente directamente no los puede afrontar; muchos deben reinventarse, mudar sus negocios a otros barrios o trabajar desde sus casas”, detalló en declaraciones a LT9.

A esta situación, se suma el fuerte impacto del esquema tarifario. “No hay margen para aumentos cuando las ventas están en pisos históricos. No es una falta de voluntad de pago, es una imposibilidad real. Si a esto le sumas las facturas de luz con montos exorbitantes, la continuidad comercial se vuelve insostenible”, aseguró.

Según el último informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Índice de Actividad Económica provincial correspondiente a abril de 2026 mostró una caída interanual del 1,3% y una estabilización mensual de apenas el 0,1% en relación con marzo. El informe del organismo técnico desarma cualquier intento oficialista de instalar un relato de reactivación generalizada.

"Sálvese quien pueda": 6 de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en junio

Un informe del Observatorio Económico de la Federación de Comercio e Industria (Fecoi) reveló que seis de cada diez comercios de la ciudad de Rosario registraron una disminución en sus ventas durante el mes de junio.

De acuerdo con los datos relevados por Fecoi, menos del 20% de los comercios encuestados logró reportar un incremento intermensual en su facturación. De esta manera, se registró una caída interanual promedio del 9,6%.

Miguel Rucco, referente del observatorio de Fecoi, aseguró que los números que se observan a nivel nacional no siempre reflejan la realidad de las economías regionales. "Son datos locales; a veces salen números nacionales que están atravesados por sectores ligados a otras realidades. Hoy, el comercio rosarino enfrenta una situación complicada", señaló en diálogo con La Capital.

Rucco fue contundente al analizar la falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional: “No vemos una variable oficial, ni una medida económica del gobierno de para revertir esta situación. Hoy es sálvese quien pueda”, afirmó. Esta incertidumbre lleva a muchos propietarios a cuestionarse, mes a mes, la viabilidad de mantener las persianas levantadas.