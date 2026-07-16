"El Gobierno ajusta, maltrata y miente": el conflicto docente en Santa Fe acorrala a Pullaro de cara al 2027

Con la mira puesta en 2027, Maximiliano Pullaro apuesta a la reelección apoyado en la reforma constitucional, uno de los principales logros políticos de su gestión. Pero el conflicto con los docentes amenaza con convertirse en un obstáculo para ese objetivo: la tensión con uno de los sectores más afectados por su política económica refleja el deterioro del sistema educativo y comienza a impactar en la imagen del gobernador.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) indicó que la docencia necesita una recomposición cercana al 15% para recuperar lo perdido y, además, una proyección de alrededor del 11% para afrontar la evolución prevista de la inflación en los próximos meses.

En comunicación con El Destape, el secretario general de AMSAFE (Asociación del Magisterio de Santa Fe) Santa Fe, Rodrigo Alonso, recordó el recorrido que hizo el gremio estos meses con la Carpa Blanca, donde la iniciativa sindical logró atravesar los 19 departamentos santafesinos, realizar 31 paradas y recorrer casi 7.000 kilómetros durante 84 días de actividad.

"El objetivo que nos pusimos fue poder fortalecer los vínculos de toda la comunidad educativa en la provincia, y creo que se cumplió. Logramos visibilizar los reclamos de la AMSAFE y la comunidad comenzó a comprender que los reclamos que llevamos adelante los docentes tienen que ver con poder fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos docentes que no tengan que estar buscando un pluriempleo, sino que tengan un buen salario", detalló.

En esta línea, apuntó contra el Gobierno provincial, al que instó a que tenga "voluntad política para solucionar todos los problemas que tienen los docentes y la educación pública". Y es que políticas como el presentismo, el cual comenzó a implementarse en mayo de 2024 para el personal docente público, obliga al docente a asistir para no cobrar únicamente el 50% del incentivo. "Medidas como estas obligan a los docentes obligan a los docentes a trabajar enfermos para poder llegar a fin de mes", explicó.

Las mentiras de Pullaro

"Pullaro les mintió a los docentes, en su campaña electoral del 2023 no dijo que iba a haber presentismo no dijo que iban a pagar de acuerdo a la recaudación que el Gobierno tenía por debajo de la inflación", subrayó Alonso. Incluso el titular de AMSAFE recordó que durante la campaña electoral se prometieron medidas que luego nunca se concretaron: “Nos dijeron que iba a haber cláusula gatillo, que los salarios le iban a ganar a la inflación, que se iban a respetar los derechos laborales y previsionales. Nada de eso sucedió. Es un gobierno que ajuste, maltrata y miente”.

Asimismo, cuestionó la modalidad adoptada por el Ejecutivo provincial en las negociaciones salariales, otra muestra de la falta de comunicación con los docentes. "Hubo nueve paritarias y siete fueron cerradas por decreto. Nunca vimos algo así. Se está incumpliendo la ley paritaria", denunció. De las dos paritarias que se cerraron por decreto, una fue incumplida hace dos años.

"Es un Gobierno que habla de diálogo y consenso, pero son los únicos que no dialogan. Los docentes ya pusimos de nuestra parte, ahora faltan ellos", subrayó Alonso. Desde AMSAFE insisten en la necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Según los cálculos del sindicato, desde diciembre de 2023 los docentes santafesinos acumulan una pérdida cercana al 35% de su salario real.

Y aunque Pullaro tenga el ojo puesto en su reelección del 2027, el dirigente gremial fue tajante al afirmar que "no hay que esperar a 2027 para cambiar las políticas", y volvió a insistir en la obligación que tiene el Gobierno de abrirse al diálogo para poder revertir la crítica situación que vive el sistema educativo provincial.

"Cuando nosotros decimos tiene que haber un cambio de política, también nosotros estamos diciendo tiene que haber distribución de la riqueza, porque es mentira de que no hay plata. Lo que hay que discutir acá es cómo se distribuye la plata. Lo que hay que discutir acá es si nosotros vamos a seguir sosteniendo políticas en la provincia de Santa Fe que beneficien a grandes grupos económicos, como se está haciendo actualmente, o va a haber políticas que beneficien a la gran mayoría de la población", subrayó.

Finalmente, el dirigente dejó una advertencia al Gobierno provincial al señalar que AMSAFE continuará con su plan de lucha si no hay respuestas satisfactorias. "Puede haber paros, movilizaciones, actividades en las escuelas, volanteadas o nuevas acciones de protesta. Lo que sí está claro es que AMSAFE no se va a mover un solo milímetro de este camino", concluyó.

De esta manera, Pullaro se enfrenta a la necesidad de abrir el diálogo con los distintos sectores afectados en la provincia si busca completar una reelección para el 2027. Con una economía en picada y un Gobierno que decide hacer oídos sordos a los reclamos legítimos de su población, difícilmente el gobernador pueda seguir obviando el escenario que se le presenta enfrente sin que esto le implique un fuerte costo político.