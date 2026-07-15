Las multas de tránsito en Argentina no son permanentes. La Ley Nacional de Tránsito establece plazos de prescripción para las infracciones, aunque su aplicación puede variar según la provincia o la ciudad donde se haya labrado el acta.

De acuerdo con el artículo 89 de la normativa n.º 24.449, las acciones por faltas leves se extinguen a los dos años, mientras que las graves y sanciones derivadas de ellas lo hacen a los cinco años. Sin embargo, esos períodos pueden interrumpirse si el infractor comete una nueva falta grave o si existen actuaciones judiciales o administrativas relacionadas.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las multas de tránsito en Argentina?

La normativa vigente establece que la prescripción de cualquier multa extingue la posibilidad de continuar con la acción sancionatoria una vez transcurridos los plazos previstos.

El artículo 89 de la Ley 24.449 dispone que las faltas leves desaparecen a los dos años, mientras que las faltas graves y las sanciones tienen un plazo de cinco años. No obstante, ese período deja de correr cuando se produce una causal de interrupción, como la comisión de una nueva infracción grave o la continuidad del procedimiento contravencional, ejecutivo o judicial.

Otro aspecto importante es que la extinción no opera de manera automática. En muchos casos, el conductor debe solicitar su reconocimiento ante el juzgado de faltas o el organismo competente, que evaluará si efectivamente se cumplieron los requisitos legales.

Tiempo de prescripción de las multas de tránsito en Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.

5 años para todas las faltas. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

¿Cómo consultar si tengo infracciones de tránsito?

El Gobierno nacional ofrece una consulta gratuita y online a través del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que permite conocer si una persona registra infracciones con sentencia firme en las jurisdicciones adheridas al sistema.

Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el número de DNI en el sitio oficial. Si existen infracciones pendientes de pago, el sistema las informará para que puedan regularizarse antes de iniciar un trámite vinculado con la licencia de conducir.

El servicio es gratuito y funciona dentro del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), una plataforma que centraliza la gestión de las actas cargadas por las jurisdicciones adheridas.