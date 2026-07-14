Así es la aplicación gratuita que te permite consultar las multas de tránsito de todo el país

Se trata de Multita, la herramienta que reúne información proveniente de portales oficiales para que los usuarios puedan hacer el chequeo utilizando la patente del vehículo, el DNI o el CUIT.

Desarrolladores argentinos presentaron la nueva aplicación gratuita para consultar multas de tránsito de más de 30 jurisdicciones del país desde un único canal. Se trata de Multita, la herramienta que reúne información proveniente de portales oficiales para que los usuarios puedan hacer el chequeo utilizando la patente del vehículo, el DNI o el CUIT.

Orientada tanto a conductores particulares como a gestores del automotor, la alternativa busca evitar que los usuarios tengan que ingresar por separado a cada uno de los sistemas provinciales o municipales. Según aclara el portal, no pertenece a ningún organismo público ni reemplaza los canales oficiales para realizar trámites o pagar infracciones.

¿Cómo funciona Multita, la plataforma gratuita para consultar multas de tránsito de más de 30 jurisdicciones del país?

El sistema permite realizar una búsqueda ingresando la patente, el DNI o el CUIT. Una vez iniciada la consulta, recopila la información disponible en los portales oficiales de las jurisdicciones adheridas y presenta el resultado en una sola pantalla.

La plataforma reúne datos de más de 30 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de municipios bonaerenses y otras provincias del país.

Además de informar si existen infracciones pendientes, Multita indica el estado de cada una. De esta manera, el usuario puede conocer si un acta continúa vigente, si venció o si fue judicializada, una información que puede resultar útil antes de iniciar trámites vinculados con un vehículo.

Los creadores explican que el proyecto surgió ante la necesidad de consultar múltiples sistemas oficiales para cotizar un vehículo. "Juntamos en un solo lugar las infracciones de tránsito que hoy están desparramadas en los sistemas oficiales de cada provincia y municipio", señalaron.

Además de la consulta gratuita destinada al público general, la plataforma ofrece servicios específicos para gestores del automotor. Entre sus funciones, permite consultar grandes volúmenes de infracciones, cotizar carteras completas y acceder a herramientas para integrar la información con sistemas propios mediante una API.