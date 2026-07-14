Las particulares instrucciones de la embajada británica para mirar Argentina vs Inglaterra

En sus redes sociales, la representación diplomática inglesa en nuestro país publicó una imagen con una solicitud para el community manager.

A un día del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la embajada británica se metió en la previa con un particular memo donde se leen una serie de instrucciones para el contenido que podrán publicar una vez finalizado el encuentro que definirá quién será el segundo finalista de la Copa del Mundo y se enfrentará a España.

En sus redes sociales, la representación diplomática inglesa en nuestro país publicó una imagen con una solicitud para el community manager. “Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, indicaba el texto que acompañó una imagen con los pasos a seguir según cada resultado.

El documento, fechado este 14 de julio de 2026 y con membrete de la British Embassy Buenos Aires, está firmado por la ficticia “His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture” (que podría traducirse como la Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido Mundialista entre Inglaterra y Argentina) y detalla tres instrucciones para las redes de la sede diplomática:

“De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada”, arranca el escrito.

En caso de que los ingleses logren la clasificación, la Embajada deberá "celebrar de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

Sin embargo, el punto que causó gracia a los usuarios fue una particular frase que hace referencia a un modismo argentino que suele usar en momentos de enojo.

“El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, resaltó el mensaje, haciendo referencia a la expresión "el horno no está para bollos".

El motivo del mensaje

El comunicado se da en medio del contexto sociopolítico que atraviesa el partido entre la Selección Argentina y el conjunto inglés, producto de lo que significó la Guerra de Malvinas. Aunque la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril compartió un comunicado con la intención de bajar la intensidad del debate y remarcaron que sólo es un "partido".

La entidad expresó que la semifinal de este miércoles debe entenderse como un evento deportivo y no como una "revancha histórica". A su vez, subrayaron que el cruce adquirió una relevancia especial por “el profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía” sobre las Islas Malvinas.

Además, sostuvieron que el fútbol representa una de las mayores expresiones de la cultura popular argentina y advirtieron sobre la importancia de diferenciar el fervor deportivo de la causa nacional vinculada a las islas.