El emotivo pedido de los ex combatientes de Malvinas a la Selección: "Nos vengó"

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) realizó un sentido comunicado para la selección Argentina. A hora de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, que trajo un sinfín de polémicas, uno de los centros más importantes del país enviaron un mensaje a los jugadores de fútbol. “Muchachos: Hoy nos volvemos a ilusionar”, expresaron y dejaron en claro que el miércoles es “solo un partido de de fútbol”. Además les pidieron salir a la cancha con “calma” y con el “corazón de potrero”.

“Verlos jugar en este Mundial nos llena de un orgullo profundo. Nos conmueve ver cómo representan a nuestro fútbol: compitiendo hasta el límite, sin rendirse jamás y buscando la gloria hasta el último suspiro”, expresaron. “Hace tiempo lograron algo que parecía imposible: que los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos”, agregaron.

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“Ahora se viene un partido de una trascendencia enorme. Una semifinal del mundo ya es gigante por sí sola; sumarle el rival que está enfrente la vuelve histórica. Pero no se olviden de algo: sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos”.

Además, hicieron mención a Diego Maradona y le quitaron peso a los jugadores en relación al partido: “Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer: jugar al fútbol”.

En la misma línea, los ex combatientes pidieron jugar con el corazón de potrero: “Sabemos que ustedes entienden perfectamente que para nosotros no es un partido cualquiera. Pero les pedimos que mantengan la calma. Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo”.

“Todo un país va a estar empujando detrás de ustedes. Sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y el trajín del torneo. Pero jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado”.

Finalmente remarcaron que ellos, “los pibes de Malvinas” los estarán acompañando: “¿Que Messi todavía no jugó contra Inglaterra? ¿Que nunca hizo un gol un 15 de julio? ¡A por eso, Leo! Aunque la verdad es que a tu leyenda no le hace falta absolutamente nada para ser perfecta. Nosotros, los Pibes de Malvinas, estamos con ustedes”.

“Un partido no define una causa que es, fue y será permanente. Pero sabemos quiénes son: sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y que allí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que se quedaron custodiándolo para siempre.

Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá.

¡Vamos, Argentina!

MVJS y Paz, Las Malvinas son Argentinas”, cerraron.