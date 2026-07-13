La investigación por el crimen de Matías Gerardo Ochong, el chico baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial 2026, avanzó de manera contundente en las últimas horas. La Justicia identificó al presunto autor del asesinato, ordenó su detención y desplegó una serie de allanamientos para intentar lograr su captura.

El principal sospechoso fue identificado como Agustín Alexis "Manay" Guevara y tiene 25 años. Se lo reconoció a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios de las personas que presenciaron el ataque ocurrido en pleno centro de la ciudad cordobesa de San Francisco.

Manay Guevara, prófugo de la Justicia

Con la identificación del sospechoso, la Fiscalía libró una orden de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba realizó distintos allanamientos en domicilios de los barrios Parque y La Florida, y otros procedimientos en la ciudad santafesina de Frontera.

Según informaron las autoridades, uno de los operativos permitió secuestrar elementos de interés para la causa que serán sometidos a pericias. Guevara, sin embargo, continúa prófugo y la intensa búsqueda policial sigue activa.

Los investigadores intentan en simultáneo esclarecer el móvil del crimen. La principal hipótesis apunta a un posible "ajuste de cuentas", ya que Ochong recibió tres disparos en medio del caos generado por los festejos de la multitud. La celebración deportiva se convirtió, en pocos minutos, en una dramática escena de violencia.

Según fuentes judiciales, el acusado registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

La muerte de un hincha en Cañuelas

Mientras las calles de todo el país se colmaban para celebrar el triunfo de Argentina ante Egipto, la localidad bonaerense de Cañuelas quedó marcada por la tragedia. Un hincha de 46 años identificado como Franco Daniel Depauli murió tras recibir un piedrazo en la cabeza.

La familia lo trasladó de inmediato al Hospital Ángel Marzetti al que ingresó sin signos vitales. El director del centro de salud Hernán Carpio reveló que fue reanimado durante 50 minutos, pero que no fue posible salvarle la vida.

Depauli era un vecino muy querido en Cañuelas. Había trabajado durante muchos años en una fábrica de cerámicas y vivía en el barrio Levene, donde lo distinguían por su solidaridad. Según contaron sus allegados, colaboraba con la organización de los festejos por el Día de las Infancias que se realizaban en la ciudad y entretenía a los chicos imitando los característicos bailes de Michael Jackson.