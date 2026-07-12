La Rioja, entre las provincias más golpeadas por el recorte de fondos nacionales: recibió apenas $161 millones

La Rioja volvió a ubicarse entre las provincias más perjudicadas por el recorte de las transferencias discrecionales del Gobierno nacional. Durante junio de 2026, la provincia recibió apenas $161 millones en concepto de transferencias no automáticas, una cifra que representa menos del 1% del total distribuido entre las 24 jurisdicciones del país y la posiciona entre las más afectadas por el ajuste fiscal aplicado por la administración nacional.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, que reveló que las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una caída interanual del 87,7% respecto de junio de 2025.

En ese contexto, La Rioja fue una de las jurisdicciones que sufrió los mayores recortes, junto con Tucumán, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, todas con disminuciones superiores al 90% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las transferencias no automáticas son recursos que el Gobierno nacional distribuye sin una fórmula fija, a diferencia de la coparticipación federal, y suelen destinarse al financiamiento de programas específicos, obras de infraestructura, asistencia financiera y otras políticas públicas definidas por el Poder Ejecutivo.

El informe también advierte que el primer semestre de 2026 fue el de menor nivel de transferencias discrecionales hacia las provincias desde, al menos, 2005. En el período comprendido entre enero y junio, estos envíos acumularon una caída superior al 60%, consolidando el fuerte ajuste sobre los recursos nacionales destinados a los distritos.

Durante junio, el Gobierno nacional distribuyó un total de $48.300 millones entre todas las jurisdicciones. La mayor parte de esos fondos se concentró en tres programas: la Universalización de la Jornada Extendida, el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD) y las transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales.

Sin embargo, la distribución fue dispar. Mientras provincias como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe concentraron la mayor parte de los recursos asignados durante el mes, La Rioja quedó entre los distritos con menor participación y con una de las caídas más pronunciadas del país.

El reclamo de La Rioja

El Gobierno de La Rioja volvió a reclamar al Ejecutivo nacional el envío del adelanto de coparticipación solicitado por la provincia y advirtió que, pese a que otras jurisdicciones ya recibieron los fondos contemplados en el mismo decreto, los $85.000 millones pedidos por la administración de Ricardo Quintela aún no fueron transferidos.

El planteo fue realizado por el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien confirmó que la Provincia continúa a la espera de los recursos y expresó expectativas de que la reciente llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete permita reactivar el diálogo institucional con la Casa Rosada.

"Lo seguimos esperando", afirmó el funcionario en comunicación con medios locales al referirse al adelanto financiero solicitado por La Rioja, al tiempo que reconoció que el vínculo con el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más complejos.

Herrera sostuvo que la administración provincial siempre mantuvo abierta la posibilidad de dialogar con Nación, aunque aseguró que la relación institucional fue prácticamente inexistente durante los últimos meses. En ese sentido, recordó que uno de los pocos contactos formales ocurrió durante 2024, cuando se analizaron más de 30 obras públicas que finalmente no se ejecutaron, entre ellas proyectos de infraestructura y viviendas.