La insólita defensa de Milei a las importaciones: "Solo comeríamos dulce de leche"

Javier Milei comparó a Argentina con Suiza e hizo una insólita defensa de las importaciones.

Javier Milei habló sobre el Argentina-Suiza, que se disputará mañana por los cuartos de final del Mundial 2026, en otro intento del presidente de apropiarse del seleccionado que conduce Lionel Scaloni. En esa entrevista telefónica, el líder de La Libertad Avanza discurrió sobre las diferencias entre la economía nacional y la helvética y elaboró una insólita defensa de la importación de alimentos.

"Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez, de que esa política es o no, digamos, argenta...; bueno, si los suizos harían eso, se morirían de hambre, o... estarían en un estado de obesidad fragrante, porque solamente comerían chocolate", conjeturó en una entrevista realizada por FM Now

Luego, en un intento de extrapolar su argumento a la economía nacional, terminó minimizando la producción nacional. "Bueno, nosotros solo comeríamos dulce de leche, tendríamos problemas de sobrepeso tremendo, porque solo comeríamos solo eso, y andaríamos con biromes y en colectivos. Nada más, no tenemos más cosas", continuó.

"Es de un nivel de ...cortitud (Sic.), no sé, de precariedad intelectual grosero. Digamos, eso es lo que pasa, digamos, con los nacionalistas, digamos, de pacotilla", expresó, en un intento de cerrar el concepto.

Milei viaja a Brasil por Flavio Bolsonaro y refuerza su alianza con la ultraderecha regional

El presidente Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura a primer mandatario de Flavio Bolsonaro y vuelve a tensar la relación bilateral con la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva. Según detalló el propio jefe de Estado, el 25 de julio viajará al país vecino para un acto en San Pablo donde ungirán como postulante al hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Milei también tiene previsto entrevistarse con el expresidente en la ciudad de Brasilia durante su estadía en la nación sudamericana.

Esta visita a Brasil es solo el primer eslabón de una agenda internacional cargada de compromisos con referentes de la derecha continental. El cronograma presidencial incluye la asistencia a la asunción de Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio, y el 7 de agosto hará lo propio en Colombia para la jura de Abelardo de la Espriella, viaje en el que también tiene previsto un encuentro con el ecuatoriano Daniel Noboa.

Paralelamente a sus compromisos internacionales, el Presidente precisó, en diálogo con radio NOW 97.9 FM, que este 26 de julio volverá a asistir a la Exposición Rural 2026. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei participa regularmente de la feria anual que se realiza en el barrio porteño de Palermo, donde suele recibir un fuerte respaldo de productores y dirigentes del sector.