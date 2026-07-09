Corea del Norte adopta medidas para ampliar sus fuerzas nucleares, según KCNA

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim supervisa las pruebas de armas.

Corea del Norte decidió adoptar medidas para reforzar sus ‌fuerzas nucleares "cuantitativa y ‌cualitativamente", tras el llamamiento del líder Kim Jong Un a modernizar sus fuerzas armadas, informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim hizo las declaraciones de ​Kim durante una ⁠reunión ampliada de la Comisión ‌Militar Central del Partido ⁠de los Trabajadores, ⁠celebrada el jueves, según la KCNA.

Según el informe, Kim dijo que la ⁠seguridad de Corea del Norte ​y la "verdadera paz" solo ‌podrían garantizarse mediante la ‌creación de un ejército poderoso ⁠capaz de hacer frente a todas las amenazas.

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En la reunión se establecieron planes para renovar ​la ‌infraestructura técnica de los sistemas de combate, ampliar y reforzar las fuerzas nucleares, y estandarizar, especializar y modernizar las ⁠bases militares, según la KCNA.

También se debatió la ampliación del papel de la Oficina General de Reconocimiento, la agencia de inteligencia militar de Corea del Norte, para mejorar sus ‌capacidades de reconocimiento y recopilación de información, añadió el informe.

La KCNA señaló que en la reunión se abordó la construcción de modernas bases ‌navales y la mejora de la capacidad de los astilleros, lo que refleja ‌lo ⁠que calificó como un cambio importante en la situación ​y el papel de la Armada.

(Reportaje de Joyce Lee; edición en español de Javier López de Lérida)