Yanina Latorre reveló lo que hizo Antonela Roccuzzo ni bien terminó el partido de Argentina: “Otro nivel"

Yanina Latorre habló de la intimidad de Antonela Roccuzzo.

Yanina Latorre volvió a poner el foco en Antonela Roccuzzo y, en medio de la cobertura mediática que rodea a las familias de los jugadores durante el Mundial 2026, contó un detalle llamativo sobre cómo vive la esposa de Lionel Messi cada partido de la Selección.

La revelación que hizo Yanina sobre Antonela

Desde su programa en El Observador, la conductora relató con lujo de detalles cómo fue la salida de Roccuzzo del estadio apenas terminó el encuentro de la Argentina. "Antonela terminó el partido anoche, se tomó un avión y se fue a su casa", contó Yanina ante sus panelistas, dejando en claro que no se trata de una salida improvisada, sino de una rutina ya aceitada.

Antonela estuvo con sus hijos viendo el partido de Argentina.

Y agregó un dato que terminó de sorprender a la audiencia: "Ella tiene un avión privado que la lleva a la casa en el momento". La frase no pasó desapercibida entre los oyentes del ciclo, que rápidamente vincularon el comentario con la logística que manejan las familias de los futbolistas durante la Copa del Mundo, donde los traslados exprés entre sedes se volvieron moneda corriente para acompañar la agenda de los jugadores sin resignar tiempo en casa.

Los lujos de Antonela Roccuzzo

Pero lo más comentado del pasaje llegó cuando la panelista profundizó en la relación de Antonela con el resto de las parejas de los jugadores que también siguen a la Selección por el mundo. "Ella me contó que fue al partido y volvió es otro nivel", señaló Latorre, marcando una diferencia notoria entre la esposa del capitán y sus compañeras de tribuna, que suelen quedarse más tiempo en las ciudades sede o compartir salidas grupales tras los encuentros.

Yanina también se metió con el comportamiento de Roccuzzo en Instagram, donde remarcó una particularidad que llamó la atención en el estudio. Pese al perfil bajo que suele mantener puertas adentro y al vínculo acotado que tendría con el resto del entorno futbolero, la conductora fue clara respecto a un gesto que sí sostiene siempre: "Conoce de ver a dos esposas de futbolistas, pero le likea todas las fotos", cerró Latorre, dejando entrever que, aunque el contacto personal sea limitado, el gesto virtual de acompañamiento hacia las parejas del plantel está siempre presente.

Esa combinación, bajo perfil en lo social, pero atención constante en las redes, fue justamente lo que la conductora quiso destacar como un rasgo particular de la esposa de Messi dentro del universo de la Scaloneta. La palabra de Yanina Latorre volvió a exponer así el costado más cotidiano de la vida de Antonela Roccuzzo en medio de la vorágine del Mundial, entre la logística de vuelos privados que le permiten estar en su casa minutos después del pitazo final y los pequeños gestos de sororidad digital hacia el resto del entorno de la Selección.