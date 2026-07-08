6.000 corredores formarán una bandera humana enorme por el 9 de julio.

Este jueves 9 de julio, unos 6.000 corredores participarán de una nueva edición de los 9K de la Independencia en los Bosques de Palermo y formarán una bandera argentina humana de 250 metros de largo, que buscará convertirse en la más grande realizada por runners en el país.

La tradicional competencia tomará lugar desde las 8 de la mañana, con punto de partida en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y recorrerá distintos sectores del Parque Tres de Febrero. Como cada año, habrá dos modalidades: una prueba competitiva de 9 kilómetros y otra participativa de 3 kilómetros, pensada para quienes quieran sumarse sin la exigencia de una carrera de alto rendimiento.

Habrá cortes en la zona por los 9K de la Independencia.

Para formar la bandera, los participantes podrán elegir entre una remera celeste o blanca al momento de la largada. La imagen será captada desde el aire. Además, durante toda la jornada habrán distintas actividades que acompañarán al evento, con la presencia de músicos y gauchos distribuidos en diferentes puntos del circuito.

La carrera también contará con la participación de destacados atletas argentinos. Entre ellos se encuentra Nélida Peñaflor, reciente medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Panamericano de Medellín. También competirán Renata Dolhare, Antonela Guerrero, Fernanda Oropel, Agustina Chretien y Karen Yacanto. En la rama masculina estarán presentes Juan Dutari, Sebastián de Bourgies y los hermanos Tomás Vega y Germán Vega.

Habrá cortes de tránsito en la zona

Con motivo de la competencia, el Gobierno porteño implementará un operativo especial de tránsito en los alrededores de los Bosques de Palermo. Desde las 20 del miércoles y hasta las 13 del jueves permanecerá con reducción de circulación un tramo de la avenida Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble.

Además, entre las 8 y las 10 del jueves, habrá cortes totales y momentáneos sobre el recorrido de la carrera y en las calles transversales al paso de los corredores. Una vez finalizado el evento, continuará un corte parcial sobre Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, entre las 13 y las 18, mientras se realizan las tareas de desmontaje de la infraestructura.

Quienes deseen podrán acercarse ya sea para caminar junto a los maratonistas o ver el despliegue de la bandera humana. Es un plan distinto para comenzar el Día de la Independencia al aire libre y disfrutar del deporte.