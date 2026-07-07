Mirtha Legrand contó la conversación íntima que tuvo con Celia, la mamá de Messi.

La Selección Argentina venció a Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, en un duelo no apto para cardíacos: los africanos estuvieron 2-0 arriba hasta el minuto 78 y todo parecía perdido para La Scaloneta. Sin embargo, llegando a los 80' apareció la cabeza del "Cuti" Romero para descontar y, apenas cuatro más tarde, Lionel Messi emparejó los tantos. Por si no fuese suficientemente épico, la remontada se concretó en tiempo de descuento, con un testarazo de Enzo Fernández.

Esto generó una gran alegría a los más de 47 millones de argentinos, sobre todo a los afectos más cercanos de los jugadores presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Esto incluyó al Clan Messi, compuesto principalmente por Celia (la mamá del capitán); Antonella Roccuzzo y los tres hijos de ambos. La primera de las mencionadas dejó entrever su felicidad en un diálogo íntimo con Mirtha Legrand, el cual La Chiqui compartió en plena entrevista con TN.

Celia junto a Lionel Messi.

La charla íntima de Mirtha Legrand con Celia Messi

En determinado momento, la conductora comentó: "Hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho". En esa misma lína, deslizó: "Al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto. Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos".

Tras esto, contó: "No tengo cábalas y no soy una experta en fútbol, pero los 10 minutos finales fueron fabulosos. Con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono". Además, reveló: "Siempre lo invito a Messi a la mesa pero no quiere porque es tímido. Le voy a presentar la idea a Nacho (Viale, su nieto) de tener a toda la Selección en la mesa".

🎥 Mirtha Legrand habló con la madre de Lionel Messi, y cuenta que lloró de emoción por el triunfo ante Egipto ✍️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/JWK0vqEvHr — Chisme (@somoschisme) July 7, 2026

Finalmente, explicó que vio todos los memes que hicieron sobre ella peleando con Cleopatra y Tutankamón: "Vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos, pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón, todo eso me hace gracia". Tras esto, ponderó: "Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta".