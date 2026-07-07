Las figuras del fútbol sudamericano elegidas por Motorola para su Selección del Mundial 2026

La iniciativa incluye a Gabriel Batistuta como representante argentino.

Motorola reforzó su alianza con el fútbol al presentar su propio "equipo titular" de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como socio oficial de smartphones del torneo, la compañía reunió a reconocidas leyendas del deporte de distintos países de Latinoamérica, quienes protagonizarán campañas, contenidos y activaciones especiales durante el camino hacia la máxima cita del fútbol mundial.

La iniciativa incluye al argentino Gabriel Batistuta, el colombiano David Ospina, el mexicano Andrés Guardado, el ecuatoriano Damián "Kitu" Díaz y los peruanos Yoshimar Yotún y Aldo Corzo. Según Motorola, cada uno de ellos representa valores como la pasión, el liderazgo, la constancia y la cercanía con los fanáticos, atributos que la marca también busca transmitir a través de sus productos y experiencias.

Figuras históricas para conectar tecnología y fútbol

La campaña reunirá a estas figuras en diferentes acciones locales destinadas a acercar a los hinchas a la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A lo largo de los próximos meses compartirán historias, anécdotas y contenidos exclusivos que buscarán fortalecer el vínculo entre la tecnología y el deporte.

Desde Motorola señalaron que el objetivo es unir innovación y fútbol para conectar con millones de fanáticos en toda la región. Además, destacaron el orgullo de contar con referentes que dejaron una marca en la historia del fútbol de sus respectivos países y que comparten la visión de acercar a las personas a aquello que más les apasiona.

Motorola también lanzó una colección especial inspirada en el Mundial

Como parte de esta estrategia, la empresa presentó la FIFA World Cup 26 Collection, una línea de smartphones inspirada en el torneo que incluye los nuevos motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection y motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection.

Los dispositivos incorporan detalles exclusivos relacionados con el Mundial, como acabados inspirados en el fútbol, logotipos oficiales con terminaciones chapadas en oro de 24 quilates y una experiencia personalizada con fondos de pantalla, tonos de llamada y herramientas temáticas.

El objetivo es unir innovación y fútbol para conectar con millones de fanáticos en toda la región.

Además, ambos modelos ofrecerán acceso a experiencias vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo la aplicación oficial del torneo y contenidos especiales para que los usuarios puedan seguir de cerca la competencia.

Con esta propuesta, Motorola busca combinar innovación, diseño y entretenimiento para que los fanáticos vivan el Mundial de una manera diferente, reafirmando su compromiso como socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.