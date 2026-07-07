La obra busca mejorar la conectividad en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Después de varios meses de paralización, el Municipio de Almirante Brown retomó la construcción de la futura estación Universidad de Almirante Brown, sobre la Línea Roca.

La obra busca mejorar la conectividad en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y facilitar el acceso a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), además de beneficiar a vecinos de Burzaco y localidades cercanas.

“La nueva Estación Ferroviaria es una gran noticia para miles de vecinos y vecinas. Se trata de una megaobra que mejorará la conectividad en toda esa zona, integrando a numerosos barrios, a nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco”, señaló el diputado provincial y exintendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

¿Cómo será la nueva estación de la Línea Roca?

La futura estación estará ubicada entre las actuales paradas de Burzaco y Longchamps, a la altura de las calles Esteban de Luca y Blas Parera, muy cerca de la Ruta Provincial 4 y del campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

El proyecto contempla la construcción de dos andenes elevados de 220 metros de longitud, un paso peatonal subterráneo para conectar ambos lados de las vías, boletería, accesos, edificios operativos e infraestructura destinada a brindar mayor comodidad y seguridad a los pasajeros.

La nueva parada formará parte de los servicios eléctricos de la Línea Roca que unen Plaza Constitución con Glew y Alejandro Korn, reduciendo las distancias de viaje para estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos del distrito.

La estación fue anunciada originalmente como parte del plan de expansión ferroviaria del Área Metropolitana, pero la construcción quedó suspendida tras la paralización de distintas obras públicas nacionales. Frente a ese escenario, el Municipio de Almirante Brown decidió retomar los trabajos para avanzar con una infraestructura considerada estratégica para el distrito.

Desde el Ejecutivo comunal señalaron que la estación no solo mejorará la movilidad, sino que también potenciará el desarrollo de la zona donde funciona la universidad y favorecerá la integración del sistema ferroviario con otros medios de transporte.

“Además, con esta obra estamos haciendo historia, ya que la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de Longchamps”, completó Cascallares.

Una vez finalizada, Universidad de Almirante Brown se sumará a la red de estaciones del Ferrocarril Roca y será una nueva alternativa de conexión para miles de usuarios del sur del conurbano bonaerense.