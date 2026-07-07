Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza

Hamas ​anunció este lunes que disolvió su gobierno en Gaza y que está dispuesto a ceder el poder a un grupo de tecnócratas palestinos, una medida que describió como un paso adelante en el plan respaldado ‌por Estados Unidos para el enclave, pero que ‌Israel tachó de "maniobra".

La promesa de Hamas de poner fin a su órgano de supervisión de los ministerios -que lleva más de una década en funcionamiento- era una parte clave del plan para una Gaza de posguerra gobernada por civiles, esbozado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el inicio de un frágil alto el fuego con Israel en octubre.

Hamas dijo que los propios ministerios y el personal que había nombrado permanecerían en sus puestos y que seguiría supervisando la seguridad y el orden público en las zonas de Gaza que quedaron bajo su control tras la tregua negociada por Estados Unidos.

La Junta de ⁠Paz designada por Trump, creada para supervisar el plan, dijo haber tomado nota de la medida de Hamas. No obstante, ‌añadió que "en última instancia, nuestra evaluación se basará en las acciones, no en las promesas, para ⁠satisfacer las necesidades fundamentales de la población de Gaza".

El ministro de Relaciones ⁠Exteriores israelí, Gideon Saar, desestimó el anuncio de Hamas. La "aparente disposición del grupo a 'dejar espacio' para un gobierno tecnocrático tiene como objetivo evitar su propio desarme", dijo Saar en X. "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte ⁠Hamas", añadió Saar. Israel insiste en la plena aplicación del plan de Trump, incluido el desarme de Hamas, ​señaló. Hamas acusó a Israel de violar repetidamente el alto el fuego y de no ‌cumplir con otras partes del plan, que exige la retirada ‌de las fuerzas israelíes de Gaza.

El territorio, ocupado por Israel desde 1967, sigue en ruinas más de dos años y medio después ⁠de que se desencadenó el último conflicto en Gaza a raíz de las incursiones de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Hamas se ha negado a deponer las armas hasta que Israel cese los ataques en Gaza, el último de los cuales causó la muerte de cinco personas el lunes, informaron los servicios médicos del enclave. Israel dice que sus ataques ​en Gaza desde el ‌alto el fuego han tenido como objetivo frustrar las amenazas de los militantes.

La conferencia de prensa

En una conferencia de prensa celebrada este lunes en la ciudad de Gaza, Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de prensa del Gobierno de Hamas, dijo que el jefe del órgano de supervisión "Comité de Emergencia del Gobierno" había dimitido y que el propio órgano había sido disuelto. Esto es "una demostración de la seriedad de estas medidas, en aplicación de los acuerdos alcanzados, ⁠y para facilitar el proceso de transición administrativa", afirmó Thawabta.

Según el plan respaldado por Trump, Hamas debe traspasar la supervisión del Gobierno a un Comité Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos. El presidente de dicho Comité Nacional, Ali Shaath, dijo que su comité, compuesto por 15 miembros, estaba listo para asumir su responsabilidad en Gaza tan pronto como "se disponga de los recursos necesarios y de las condiciones que permitan su trabajo". "Los requisitos fundamentales para el éxito de la comisión son la existencia de una única autoridad y una única ley bajo un marco de referencia claro, y un único Ejército sometido a dicha autoridad", escribió ‌Shaath en una publicación en su página de Facebook.

Con información de Reuters