De la Fuente elogia a Lamine tras el pase de España a los cuartos de final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal vs España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, elogió el lunes la actuación de Lamine ‌Yamal en el 1-0 ‌sobre Portugal como una de las más importantes de la carrera del joven de 18 años, tras la victoria que metió a la campeona de Europa en los cuartos de final del Mundial.

Mikel Merino marcó en el minuto 91 para que España se meta ​entre los ocho ⁠mejores por primera vez desde que ganara su ‌único Mundial en 2010.

"Lamine ha hecho uno ⁠de los partidos más importantes ⁠de su vida. Ha trabajado mucho. Nos da mucho y nos va a dar mucho", dijo el entrenador en rueda ⁠de prensa.

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Lamine llegó al Mundial con una molesta ​lesión muscular, y el extremo comenzó ‌la campaña de España desde ‌el banquillo en el empate sin goles ante ⁠Cabo Verde. Volvió a la alineación titular tras ese partido y marcó un gol en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudita.

De la Fuente sugirió que el desgaste ​físico que ‌supuso intentar frenar a Lamine pudo haber contribuido a la lesión del defensa portugués Nuno Mendes en el minuto 56, cuando se vio obligado a abandonar el terreno de juego y ⁠fue sustituido por Nelson Semedo.

"La lesión de Nuno puede ser por todo lo que le ha exigido Lamine. Nunca lo sabremos, pero su trabaja ha sido extraordinario. Hay que ser justo con el trabajo de cada uno", señaló.

España se enfrentará ahora al ganador del choque entre Estados ‌Unidos y Bélgica.

"Estar en cada ronda es muy difícil. Lo que es obligatorio es darlo todo, pero mirad qué equipos están ya en casa o ni siquiera han venido. Hay que poner en valor lo que se ‌hace", sostuvo.

Al ser preguntado por un posible rival en cuartos de final, De la Fuente afirmó que su atención seguía ‌centrada en ⁠el avance de España.

"Nosotros estamos ya celebrando que estamos en cuartos y con quien ​tengamos que jugar jugaremos (...) Me da igual el rival. Lo que queremos es mejorar, y tenemos margen para hacerlo".

Con información de Reuters