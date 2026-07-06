La peña gratis para celebrar el 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires: cómo obtener las entradas

Entre las diferentes actividades porteñas para disfrutar el fin de semana largo, hay una propuesta bien argentina para celebrar el Día de la Independencia: Florecen las peñas. Se trata de un ciclo con entrada totalmente gratis, ideal para cantar, aprender a bailar y disfrutar de shows folklóricos en vivo.

Así será la peña gratuita para celebrar el 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires

El próximo jueves 9 de julio desde las 17.30 hs se realizará la peña "Florecen las peñas" en la Plaza Seca del Palacio Libertad (ex CCK) en la que habrá artistas en vivo para celebrar la independencia de nuestro país. Entre ellos, se presentará el grupo del guitarrista y cantautor Seva Castro. También estarán el cantante y violinista Pablo Farhat y la cantante Mora Martínez.

Además, estará la cantante Nadia Szachniuk como invitada especial para realizar una versión del Himno Nacional Argentino en clave folclórica acompañada por el guitarrista Patricio Gómez Saavedra. Toda la jornada estará musicalizada con el DJ Inca, Gabriel Plaza.

Por su parte, el Ballet Folklórico de la UNA, dirigido por Rubén Solares, presentará tres cuadros de danzas tradicionales patrias: Comadres, Rasguido doble y Criollaje. Además, los presentes podrán disfrutar de una clase abierta de chacarera y zamba, a cargo de los profesores Agustina Paredes Pereira y Facundo Gerónimo.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas?

La entrada a la peña en realidad será libre y gratuita. Sin embargo, no hay posibilidad de reservar entradas; el ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Por eso, se recomienda llegar con tiempo para disfrutar al máximo la propuesta.