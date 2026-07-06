Un hecho inusual sucedió en la provincia de Córdoba cuando un condenado por narcomenudeo pidió no salir de la cárcel. Augusto Manuel Pacicco, un técnico en emergencias médicas de 39 años, solicitó formalmente al tribunal continuar detenido en lugar de recibir la libertad condicional.

Pacicco presentó, durante la última audiencia del juicio en su contra, una carta de puño y letra en la que manifestó no sentirse "apto" para reinsertarse en la sociedad. Estaba siendo juzgado por actuar como intermediario en la venta de cocaína en la localidad de Embalse, un pueblo del interior de Córdoba.

Su pedido lo realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 provincial, a quienes también les aseguró que no iba a cumplir con los requisitos: "Sé que voy a estar con captura por no cumplir con el reglamento y disposiciones de este tribunal, salir y no deber ni un día a la justicia me parece apropiado".

El caso

Las pruebas presentadas por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, daban cuenta de que Pacicco le indicaba a los consumidores a quien comprarle o le informaba a los vendedores quiénes eran los interesados en comprar. A cambio, recibía algunos gramos de droga como "comisión", la cual consumía rápidamente por la adicción que padecía.

“Consumía cocaína sin control. Desde los 19 años que consumo. Desde que perdí a mi familia caí en las drogas. Perdí a mi mamá, a mi papá y a mi hermano”, aseguró durante la audiencia realizada el pasado 5 de junio. Su consumo reiterado le provocó grandes consecuencias, como la pérdida de su trabajo -estaba contratado por PAMI para atender a pacientes a domicilio- y quedó en situación de calle hasta su detención en abril de 2025.

Hairabedian pidió dos años de cárcel para el ex técnico de emergencias al considerarlo partícipe secundario de comercio de estupefacientes. En contrapunto, el abogado del imputado, Rodrigo Altamira, pretendía que esa condena fuera dejada en suspenso y saliera en libertad.

La situación de Pacicco

Sin embargo, el viernes último, desde la prisión, le envió una carta tribunal en la que aseguraba que quería seguir preso y cumplir su condena en la cárcel. “No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, destacó en su carta. "Quiero cumplir con el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico para así poder, al término de la condena, salir sin el tormento de ir y firmar todos los meses ya sea en tribunal o en la sede del patronato de presos liberados", sostuvo.

De todas maneras, su abogado intentó convencerlo para que cambiara de idea y le advirtió de los riesgos que podría correr en prisión, y que en libertad podría empezar a reconstruir su vida. Sin embargo, el imputado mantuvo su postura, ya que no tenía trabajo ni lugar a donde ir.

Finalmente, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu finalmente accedieron a su petición y lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo. Según consignó Infobae, la vendedora para que la trabajaba fue condenada a cuatro años y medio, mientras que el proveedor que conseguía la cocaína desde Orán, Salta, y la transportada por encomienda, recibió una pena de seis años de cárcel.