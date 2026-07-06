Las historias ocultas detrás de las camisetas del Mundial 2026, reunidas en un nuevo libro.

En pleno clima mundialista salió La otra bandera, el libro ilustrado de los especialistas en marketing deportivo Guillermo Ricaldoni y Claudio Destéfano, que propone un recorrido visual y documental por camisetas de selecciones nacionales de todo el mundo, desde países afiliados a la ONU y la FIFA hasta micronaciones y territorios no reconocidos oficialmente.

En su edición mundialista, La otra bandera toma como punto de partida a los 48 países clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, organizada en Estados Unidos, México y Canadá. El libro invita a mirar el fútbol desde otro lugar, a partir de los símbolos que construyen una parte de la identidad de las naciones participantes. Cada camiseta cuenta una historia vinculada a un país, una cultura, una federación, una tradición o una rareza que terminó convirtiéndose en emblema.

Un libro ideal para los fanáticos del Mundial

A lo largo de sus páginas, La otra bandera reúne información sobre cada selección, su bandera, escudo, apodo, federación, afiliación internacional y distintas curiosidades. La obra también destaca una idea central: en el fútbol, muchas camisetas funcionan como verdaderas banderas alternativas, incluso cuando sus colores no coinciden con los símbolos oficiales de cada nación.

Con una narrativa dinámica y un fuerte abordaje visual, el libro cruza historia, geografía, diseño, deporte y cultura. Todas las camisetas que aparecen en sus páginas forman parte del Museo TOP, el museo de marketing deportivo de Claudio Destéfano, conocido como el “Museo Templo del Otro Partido”.

El libro ya puede conseguirse en formato e-book, disponible a través de Amazon, Google Books, Rakuten Kobo, Storytel, Bookwire, Casa del Libro, Popular Libros, Everand y otras plataformas de lectura.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

Luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, Argentina volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde disputará los octavos de final del Mundial 2026. El rival será el ganador del cruce entre Egipto, que le ganó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo extra. De esta manera, será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo.