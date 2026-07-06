Betiana Blum explotó en medio de una entrevista.

Betiana Blum llamó la atención de todos este último fin de semana, tras tener una reacción más que explosiva en medio de una entrevista brindada a Juan Pablo Fiaschi y Arturo López para el programa Medianoche en vivo (Stream Blas).

La reconocida actriz habló con el referido medio acerca de diferentes temas, relacionados principalmente a su faceta profesional. Sin embargo, una pregunta más ligada a sus enfrentamientos mediáticos la descolocó y devino en un fuerte enojo, con abandono de la nota incluido.

Betiana Blum y Moria Casán tuvieron un contundente cruce en los últimos días.

Betiana Blum abandonó una nota en vivo

Todo ocurrió luego de que Fiaschi le consultara por la discusión que mantuvo recientemente con Moria Casán, la cual tuvo enorme repercusión al ser ambas personalidades muy emblemáticas de la televisión argentina. "Hace poquito tuvo un encontronazo con Moria. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo es la relación?", preguntó el trabajador de prensa.

Disgustada, la chaqueña manifestó: "¡Ay, nene! ¿Me hablás a esta hora para esta pelotudez? Perdoname, yo no digo malas palabras... ¡Qué boludez tan grande! ¿No tenés otra cosa de qué hablar?". Seguido a esto, afirmó: "Mirá, voy a cortar... Me parece una boludez, perdóname. Es una falta de respeto".

Lejos de ser una simple amenaza, cumplió con lo dicho y dio por terminada la nota. Esto desde luego sorprendió a los conductores del ciclo, quienes expusieron que su intención era darle voz a todos, aunque también denunciaron que la actriz los atendió fuera de la hora acordada: "La sacamos fuera del horario pactado, así que me parece una falta de respeto que, si queda para una entrevista a las 22:05 o a las 23:00 clavado, tenga esa reacción. Eso sí me parece una falta de respeto".