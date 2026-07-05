Irán y Qatar reanudan el comercio marítimo, según reportan medios estatales iraníes

Un barco en la cubierta del puerto de Hamad en Doha

El comercio marítimo entre Irán y Qatar se reanudó tras ‌una suspensión ‌de aproximadamente cinco meses, dijo el domingo el agregado comercial de Irán en Doha a medios de comunicación estatales.

Un acuerdo provisional entre Teherán y Washington, firmado el mes ​pasado, anunció ⁠el fin de las hostilidades ‌tras un conflicto de cuatro ⁠meses y estableció ⁠el restablecimiento del tráfico marítimo en el Golfo tal y como era antes ⁠de la guerra, aunque el ​tránsito de entrada y ‌salida del Golfo ‌sigue siendo objeto de controversia.

Abbas Abdolkhani ⁠afirmó que el tráfico marítimo entre el puerto iraní de Dayyer y el puerto qatarí de ​Al ‌Ruwais se había reanudado tras la coordinación entre la embajada iraní en Doha y las autoridades de Qatar.

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Estos dos puertos, ⁠geográficamente opuestos, se dedican principalmente al comercio regional. El puerto de Dayyer sufrió varios ataques durante la guerra.

A finales de junio, un responsable de la Organización de Promoción Comercial de ‌Irán declaró a los medios estatales que las mercancías iraníes estaban siendo finalmente despachadas en el puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes ‌Unidos —el mayor de la región—, lo que apuntaba a una reanudación gradual ‌del comercio ⁠entre las dos partes del Golfo.

Con información de Reuters