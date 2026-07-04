Puerto y terminal petrolera de región de San Petersburgo es blanco de importante ataque ucraniano

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la unidad de evacuación de la policía evacuan a un residente de la localidad de Druzhkivka, situada en primera línea de combate.

San ​Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, y la región circundante de Leningrado sufrieron durante la noche del ‌sábado un ataque a ‌gran escala con drones ucranianos, que afectó a un puerto local y a infraestructuras petroleras, según informaron las autoridades rusas y ucranianas.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, afirmó que la ciudad, de seis millones de habitantes, había sido objeto de un ataque con drones "a gran escala", que había alcanzado la terminal ​petrolera de la ciudad. ⁠Aseguró que no hubo víctimas y que ya se ‌habían solucionado las consecuencias del ataque.

El gobernador de la ⁠región de Leningrado, Alexander Drozdenko, señaló ⁠que un dron había impactado en la zona del puerto de Vysotsk, situado a unos 170 kilómetros al noroeste de San Petersburgo, ⁠en el mar Báltico. El puerto gestiona el transporte ​de petróleo, cereales, carbón y gas natural ‌licuado.

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Drozdenko señaló que se habían derribado ‌72 drones sobre la región de Leningrado y que ⁠se habían producido daños menores en varias localidades. No facilitó información sobre el impacto en el puerto de Vysotsk.

En una publicación en Telegram, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que "las fuerzas ​de defensa ‌de Ucrania han atacado la infraestructura portuaria petrolera que genera ingresos para la guerra de Rusia, y también han atacado Kronstadt, un importante objetivo militar situado a más de 850 km de la frontera estatal de Ucrania".

No ⁠hubo información por parte de Rusia sobre un ataque contra Kronstadt, una importante base naval cercana a San Petersburgo que Ucrania ya había atacado en un anterior ataque contra la ciudad en junio.

Ucrania ha intensificado este año los ataques contra las infraestructuras energéticas rusas, lo que ha provocado escasez de combustible en gran parte de Rusia.

En ‌la localidad de Gatchina, en la región de Leningrado, un testigo de Reuters observó el viernes largas colas en las gasolineras, algunas de las cuales se habían quedado sin combustible.

Por otra parte, el gobernador de la región rusa de Briansk, así como el ‌gobernador de Crimea nombrado por Rusia, afirmaron que los ataques con drones habían causado la muerte de una persona en cada región, además de ‌varios heridos.

Al sur ⁠de San Petersburgo, el gobernador de la región de Pskov afirmó que durante la noche se ​habían derribado más de 30 drones. Informó de daños y heridos leves, entre ellos en una fábrica de la localidad de Velikiye Luki.

Con información de Reuters