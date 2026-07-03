En 2023, Claudio Poggi se presentó a las elecciones provinciales de San Luis al frente de la alianza "Cambia San Luis", que nucleó a su partido Avanzar, la UCR, el PRO y fuerzas vecinales, con las que consiguió el 54,4% de los votos. A casi 3 años de las elecciones, y con el 2027 pisándole los talones, el actual gobernador de San Luis decidió adoptar un manejo hermético muy simple: si cuestionás al Gobierno provincial o al presidente Javier Milei, te vas de la coalición. Con las elecciones cada vez más cerca, crecen las dudas sobre si el gobernador podrá reelegir con una alianza cada vez más diezmada por motus propio.

En comunicación con El Destape, el dirigente de Éxodo Puntano, Elio Vásquez, explicó que la coalición con la que Poggi consiguió la gobernación hoy en día sufrió reconfiguraciones drásticas debido a diferencias ideológicas entre partidos. Él mismo se expone como ejemplo tras ser desvinculado de su cargo de subdirector del Registro de Deudores Alimentarios y Morosos del Ministerio de Gobierno días después de presentar un reclamo formal ante la Municipalidad de la capital por el estado de abandono del barrio 800 Viviendas, sin explicación formal por parte del Gobierno provincial, según explicó el puntano.

Junto a su caso, Vásquez también nombró al exdirector del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Jorge Villegas, quien fue desplazado de su cargo el 10 de abril de 2026, cuando el gobernador Claudio Poggi "le pidió la renuncia por haber publicado críticas en sus redes sociales" hacia el proyecto oficialista de reforma constitucional provincial.

A la lista de bajas por diferencias ideológicas o cuestionamientos a la gestión, se suma uno de los quiebres más ruidosos dentro del espacio oficialista: la expulsión de Joaquín Mansilla, presidente de Libres del Sur en San Luis. Luego de que la militancia de Libres del Sur, conducida por Mansilla, encabezara activas movilizaciones provinciales bajo la consigna "Hay que echar a Milei", el gobernador consideró que el accionar de su socio político resultaba "violento e incompatible", por lo que decretó la inmediata expulsión de la fuerza dentro de la estructura gubernamental.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial afirmaron a El Destape que la reciente desvinculación de Elio Vásquez se dio tras el pedido de renuncia del gobernador Claudio Poggi el 4 de mayo a todo el gabinete. Por su parte, Vásquez afirmó que "solo se aceptó la renuncia de todo el equipo de Adolfo Rodríguez Saá, a un sector del radicalismo, el resto siguió todo".

Del mismo modo, el dirigente de Éxodo Puntano aseguró que no solamente cobró su sueldo correspondiente a sus funciones realizadas durante mayo, sino que también cobró el sueldo de junio correspondiente hasta el 18 de junio, fecha donde se lo desvinculó oficialmente. Aún así, subrayó que sigue sin comunicación oficial sobre su salida del Gobierno provincial.

Con este accionar en mente, Vásquez aseguró que "gran parte de los partidos del frente que fue 'Cambia San Luis' dejaron de estar en la coalición por este tipo de movimientos y manejos ideológicos".

Este tipo de decisiones reaviva las lecturas políticas en San Luis sobre el manejo del gobernador Claudio Poggi hacia los espacios vinculados a La Libertad Avanza. En sectores de la oposición provincial interpretan estos movimientos como gestos de acercamiento hacia el presidente Javier Milei, al tiempo que se profundizan las dudas sobre la estabilidad de la alianza gobernante y el reordenamiento interno del oficialismo de cara al 2027.

Las dudas de cara al 2027

"Es un Gobierno que ya está manchado por El Caburé, sabe que está perdiendo legitimidad", subrayó posteriormente Vásquez, refiriéndose a la causa civil vinculada al conflicto del campo El Caburé, investigado por el desvío del maíz valuada en alrededor de dos millones de dólares, donde el Gobierno de Claudio Poggi se ve cada vez más complicado.

La causa investiga el millonario robo de 1.800 hectáreas luego de que el gobierno provincial tomara posesión del predio en abril de 2024. Para levantar la siembra, funcionarios de la Secretaría de Ética Pública contrataron de forma directa a un particular y decenas de camiones se retiraron del lugar sin registros administrativos, controles fiscales ni ingreso del dinero a las arcas públicas, lo que desató un grave escándalo.

A través de la Fiscal de Estado, el Gobierno de San Luis activó un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución contra la jueza Fernández Paz. El argumento formal es por "mal desempeño y desarraigo del derecho debido" a una regulación millonaria de honorarios en el caso Acueducto Vupiani, causa ambiental ajena al estado provincial.

No obstante, se sospecha que la verdadera intención del poder político es desplazar a la magistrada para frenar el avance de la causa penal El Caburé, y evitar así que se acumulen pruebas que involucren de forma definitiva a ministros y funcionarios gubernamentales en el millonario saqueo del campo.

Con este escenario judicial y una alianza cada vez más desmembrada, las dudas sobre una posible reelección de Poggi como gobernador en 2027 son cada vez más agudas. Cabe recordar que ya en 2025 el mandatario puntano prescindió de participar en las elecciones legislativas con su espacio, con un guiño al presidente libertario. Poggi consideró que no "resulta conveniente" participar de los comicios a diputados, que plantearán la disyuntiva "Milei sí o Milei no".

“No tiene sentido, ni resulta conveniente que el frente político provincial Ahora San Luis participe de las próximas elecciones nacionales para diputados”, afirmó Poggi, en el marco de una visita al hospital Juan Domingo Perón en Villa Mercedes.

Gracias a este repliegue táctico, La Libertad Avanza logró un triunfo contundente en San Luis superando el 51% de los votos. Con esta victoria, el partido del presidente se quedó con dos de las tres bancas nacionales en juego (ocupadas por Mónica Becerra y Carlos Almena), mientras que el peronismo obtuvo el escaño restante.

De esta manera, el futuro cercano de las elecciones en 2027 en San Luis queda cada vez más nublado para Poggi: con un escándalo judicial golpeándole la puerta, con una alianza electoral diezmada por su propia iniciativa y con La Libertad Avanza comiéndole terreno electoral tras 2025.