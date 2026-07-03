Ver Australia vs. Egipto en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Australia enfrenta a Egipto.

Australia y Egipto se cruzarán este viernes a las 15 (hora argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten en Dallas por un lugar en la siguiente instancia del certamen. Ambos seleccionados alcanzaron la fase eliminatoria con recorridos distintos, pero con la misma sensación de haber cumplido el primer gran objetivo. En ambos casos logrando el segundo puesto y en el caso de los de Oceanía, con una zona muy exigente en la previa.

Los Socceroos buscarán avanzar por primera vez a una instancia superior en una Copa del Mundo, mientras que los Faraones intentarán seguir escribiendo la mejor campaña mundialista de su historia. Ninguno de los dos logró hasta ahora superar una instancia de eliminación directa, por lo que de lograrlo marcarán un precedente inolvidable, en un encuentro que promete máxima paridad entre conjuntos de mucho despliegue físico y verticalidad.

Por dónde ver Australia y Egipto por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Australia y Egipto será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Cómo llegan Australia y Egipto

Australia accedió a los 16avos de final como segundo de su grupo después de una campaña basada en la solidez defensiva. El conjunto dirigido por Tony Popovic selló su clasificación tras igualar sin goles frente a Paraguay en la última fecha, un resultado suficiente para avanzar y que volvió a mostrar el orden táctico de un equipo que prioriza el equilibrio por encima del lucimiento. Ahora intentará romper una barrera histórica y conseguir su primer triunfo en una fase eliminatoria de un Mundial.

Sin embargo, el seleccionado oceánico llega condicionado por las ausencias. El experimentado Mathew Leckie quedó descartado por una lesión muscular sufrida durante el torneo y tampoco estará Jacob Italiano, quien padeció una lesión en el aductor durante un entrenamiento. Ambas bajas obligaron a Popovic a reorganizar el sector derecho, con Jordan Bos adaptándose a una nueva función y Aziz Behich ocupando el lateral izquierdo, modificaciones que respondieron de buena manera en el cierre de la fase de grupos.

Australia viene realizando un buen mundial.

Egipto, por su parte, clasificó como escolta de Bélgica en el Grupo G tras permanecer invicto. El equipo africano consiguió un triunfo y dos empates, incluido el 1-1 frente a Irán en la última jornada, resultado que le permitió asegurar el pasaje a la fase eliminatoria por primera vez en su historia mundialista. Buena parte de esa campaña tuvo como protagonista a Mohamed Salah, autor de un gol y dos asistencias en el certamen.

El entrenador Hossam Hassan tampoco tendrá el plantel completo. El mediocampista Mohanad Lasheen deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Ahmed Fatouh continúa recuperándose de una lesión muscular y es baja confirmada. Mohamed Abdelmonem evolucionó favorablemente de un golpe en el tobillo y podría reaparecer, mientras que la mayor incógnita sigue siendo Salah. El capitán sufrió una molestia en el isquiotibial frente a Irán, aunque en las últimas horas volvió a entrenarse de manera parcial y crecen las expectativas de que pueda estar disponible para enfrentar a Australia.