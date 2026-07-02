Nunca se vio algo así: confirmaron el monto por el que Flor Peña lleva a juicio a Luzu TV.

A pocos días de la polémica generada por la difusión de la fake news vinculada a Jorge Messi, trascendió que Florencia Peña decidió avanzar judicialmente contra Luzu TV, la plataforma fundada y conducida por Nico Occhiato. La actriz iniciará una demanda por daños y perjuicios en la que reclama una indemnización total de 750 millones de pesos.

En un primer momento, la cifra que había tomado estado público era de 200 millones de pesos, correspondiente al contrato que Peña mantenía vigente con el canal hasta diciembre de este año.

No obstante, el reclamo económico aumentó considerablemente. A ese monto inicial se le agregó la demanda por daños y perjuicios que, según sostiene la actriz, derivan de la controversia y de su desvinculación de la señal.

La información fue confirmada por Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a Peña. "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", afirmó durante su participación en Pasó en América.

Nunca se vio algo así: confirmaron el monto por el que Flor Peña lleva a juicio a Luzu TV.

Qué dijo Fernando Burlando

Días antes, Burlando había brindado detalles sobre el estado anímico de su clienta durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. Allí explicó que la actriz atraviesa un momento de profunda angustia tras lo ocurrido. "Ella no está bien, está atravesada por el dolor", expresó y, sobre la decisión de Occhiato, agregó: "Fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas".