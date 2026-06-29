Confirman qué hará Florencia Peña con Luzu TV después del escándalo.

La polémica salida de Florencia Peña de Luzu TV podría derivar en una batalla judicial. Así lo confirmó Fernando Burlando, abogado y amigo de la actriz, quien aseguró que la conductora evalúa por estas horas avanzar con una demanda contra el canal de streaming liderado por Nicolás Occhiato.

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el letrado sostuvo que su clienta se encuentra en condiciones de iniciar acciones legales y remarcó que atraviesa un difícil momento personal luego de su desvinculación.

Consultado por Mirtha Legrand acerca de la posibilidad de que Peña lleve el caso a la Justicia, Burlando fue contundente: "Sí, sí, están condiciones de hacerle juicio". Además, explicó que la desvinculación se produjo sin el consentimiento de la actriz. "Hubo una rescisión en la cual Florencia no tenía ningún tipo de voluntad", afirmó.

El abogado también cuestionó la forma en que se tomó la decisión desde el canal. "La decisión de parte de Luzu y también de Nico (Occhiato) fue un poco apresurada, porque es una gran artista Florencia, una persona bien, y había un contrato firmado, entonces ese contrato de alguna manera establecía para la rescisión ciertas condiciones", señaló.

Confirman qué hará Florencia Peña con Luzu TV después del escándalo.

Cómo fue la conversación entre Flor Peña y Luzu TV

Burlando reveló además cómo habría sido la conversación entre la actriz y las autoridades de la señal. "En este caso, directamente le dijeron, no vengas más. Con lo que eso significa, Flor, hasta el día de hoy, sigue llorando", contó y aclaró: "Aparte la producción no era de ella, sino del canal. O sea, ni siquiera pudo controlar o chequear eso".