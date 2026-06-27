El repudiable mensaje de Yanina Latorre contra una figura de Luzu: “Quedaste afectado después…”

Yanina Latorre apuntó contra Cris Vanadía.

Yanina Latorre volvió a encender las redes sociales. La conductora cruzó con dureza a Cris Vanadía después de que el locutor de Luzu TV criticara a los programas de espectáculos, y reaccionó con un descargo cargado de furia y de referencias muy personales que en minutos se viralizó.

El comentario de Vanadía que encendió la mecha

Todo arrancó en el ciclo de streaming, cuando el conductor debatía con su compañera, La Gurisa, sobre las señales de alerta a la hora de conocer a alguien. "Si me dice que le gustan los programas de chimentos, me hace ruido", disparó Vanadía. Y fue por más con una teoría sobre ese público: "Si te gustan los programas de chimentos, te gusta el chisme y hablar de la vida de los demás. Si le enfocás mucho a la vida de los demás, le enfocás poco a la tuya".

La charla escaló cuando su colega le preguntó qué haría si saliera con una fanática de Latorre. "Yanina tiene muchas cosas que se le pueden destacar más allá de su pata chimentera, pero si es por el chimento…", deslizó, dejando la frase picando y sembrando la duda sobre la expanelista de LAM.

La furia de Yanina Latorre

La respuesta de la exangelita no tardó y llegó por su cuenta de X con un tono filoso y directo. Para recordar el viejo noviazgo de Vanadía con Brenda Di Aloy, hija de Amalia "Yuyito" González, la contadora pública escribió: "¿Quedaste afectado después de garch… a la hija de Yuyito, no?". Enseguida lo acusó de incoherente apuntando a su pasado laboral: "Te reís de los chimentos, ¡y vos hacías el streaming del Bailando para buscar quilombos! CARADURA".

En la misma catarata, Latorre le facturó el escándalo más reciente del canal: "Por qué no hablás de que en el streaming donde trabajás mataron al padre de Messi?". La frase alude a la fake news que se emitió en Luzu sobre un supuesto fallecimiento de Jorge Messi, un dato falso que terminó con la salida de Florencia Peña. Vale aclarar que el papá del capitán de la Selección está vivo y fue dado de alta.

Yanina Latorre destrozó a Cris Vanadía.

La inesperada reacción de Vanadía

Lejos de entrar en la pelea, el locutor eligió bajar la tensión con ironía desde su propio programa. "Amo los programas de chimentos, son los que prefiero en la vida. Me encanta ver a Yanina Latorre. Besos, Yani, yo te quiero", cerró, entre risas, sin recoger el guante de la agresión.