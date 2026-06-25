"Se pelea": enojo en la Selección Argentina por la revelación que hizo Yanina Latorre sobre la intimidad de Lionel Messi y Antonela

Yanina Latorre hizo una fuerte revelación.

En medio de un Mundial 2026 que lo encontró brillando dentro de la cancha, con un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria, y atravesando un momento personal delicado por la salud de su padre, Lionel Messi volvió a ser noticia por un costado que poco tiene que ver con el fútbol. Esta vez, la que se metió de lleno en su intimidad fue Yanina Latorre, que aseguró conocer detalles del vínculo entre el capitán y Antonela Roccuzzo.

Todo comenzó semanas atrás, cuando empezaron a circular versiones, nunca confirmadas, sobre una supuesta crisis en el matrimonio. Ante ese panorama, la conductora se encargó de explicar al aire lo que, según ella, sería un "acuerdo secreto" de la pareja para frenar los rumores.

El "protocolo" que reveló Yanina Latorre

De acuerdo con la periodista, Messi y Antonela tendrían una dinámica milimétricamente calculada en sus redes sociales. "Ellos miden milimétricamente los posteos y las fotos que hacen para que no digan que están separados. Ella enseguida sube algo de ellos porque todo el mundo quiere separarlos", contó en su ciclo radial.

Messi y Antonela piensan varias veces antes de comunicar algo.

Según su relato, el mecanismo funcionaría casi como una coreografía: "Ni bien Antonela sube el primer comentario, la respuesta es la de él para no dar lugar a ningún comentario". La idea, siempre en palabras de la conductora, sería blindar la imagen del matrimonio cada vez que aparece una versión de conflicto.

La frase que encendió la polémica

Hasta ahí, el panorama era el de una pareja cuidando su exposición. Pero fue la propia Latorre quien deslizó que no todo sería tan perfecto puertas adentro. "También digamos que las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sean Messi y Antonela", lanzó.

Vale aclarar que se trata, en todos los casos, de apreciaciones de la conductora: ni Lionel Messi ni Antonela Roccuzzo se refirieron públicamente a estos dichos ni confirmaron crisis alguna. De hecho, la pareja se mantuvo al margen de la catarata de versiones que la rodeó en las últimas semanas.

El contexto, además, invita a la prudencia. El capitán viene de semanas durísimas por la salud de su padre, Jorge Messi, que estuvo internado y esta semana recibió el alta médica con una evolución favorable. En medio de ese cuadro, la familia ya había emitido un comunicado pidiendo respeto por su intimidad y prudencia frente a las especulaciones, en un clima enrarecido por los rumores que incluso derivaron en una falsa noticia sobre su fallecimiento. Un escenario sensible en el que cada versión sobre el mundo Messi vuelve a multiplicarse.