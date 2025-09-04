¿A qué edad se conocieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

En 2009, Lionel Messi confirmó por primera vez su relación con Antonela en una entrevista en España.

La historia de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo es una de las más recordadas en el mundo del deporte y el espectáculo. La empresaria y el futbolista comparten un vínculo que trascendió los años, desde la infancia en Rosario hasta la vida actual en Estados Unidos, donde viven junto a sus tres hijos.

La infancia en Rosario y el primer encuentro

El inicio de la relación se remonta a la niñez en Rosario, ciudad natal de ambos. Allí, el primo de Antonella Roccuzzo jugaba en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys, club donde también entrenaba Lionel Messi. Fue en ese contexto que, durante unas vacaciones, los presentó. Tenían apenas 8 y 9 años, y desde entonces nació un lazo especial.

Aunque desde pequeño el capitán de la Selección Argentina estaba enamorado de Antonela, no confesó sus sentimientos en ese momento. Años después, una tragedia personal en la vida de la joven hizo que el futbolista viajara a Rosario para acompañarla. Tenían 17 años cuando volvieron a encontrarse, y esa cercanía marcó el inicio de un vínculo más fuerte.

En 2007 decidieron dar un paso importante y compartir con sus familias que estaban en pareja. Sin embargo, no fue hasta 2009 que Lionel Messi confirmó públicamente la relación en una entrevista con un medio español. En ese entonces, él tenía 21 años y ella 20, consolidando así una relación que ya se perfilaba para trascender en el tiempo.

Antonella Roccuzzo y su cambio de vida

La empresaria tenía el deseo de graduarse en la universidad, pero su proyecto personal cambió al apostar por una vida junto al futbolista. Pasó de su ciudad natal, Rosario, a acompañar los distintos pasos profesionales de Lionel Messi, primero en Barcelona y actualmente en Miami. Hoy, con más de 40 millones de seguidores en redes sociales, se consolidó como una figura influyente en el mundo de la moda y los negocios.

El matrimonio tuvo tres hijos: Thiago, nacido en 2012; Mateo, en 2015; y Ciro, en 2017. La pareja comparte con frecuencia momentos familiares en redes sociales, mostrando el costado más íntimo del futbolista fuera de las canchas y de Antonela Roccuzzo en su faceta de madre y empresaria.

La vida actual en Estados Unidos

Tras la salida de Messi del Paris Saint-Germain, la familia se instaló en Miami, donde el astro argentino juega en el Inter Miami de la Major League Soccer. Allí, la pareja se muestra unida y consolidada, compartiendo momentos tanto en la vida privada como en los eventos públicos. Su historia de amor, que comenzó en la infancia, continúa siendo una de las más admiradas a nivel mundial.