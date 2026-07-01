Las mejores fotos del desfile de Milei y sus funcionarios por la embajada de EE.UU.

Javier Milei, Karina Milei, Peter Lamelas y su esposa Stephanie.

La residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires fue sede de la recepción oficial por el 250° aniversario de la independencia estadounidense, una celebración que congregó a buena parte del gabinete del presidente Javier Milei, además de legisladores, gobernadores, diplomáticos, empresarios y dirigentes de diferentes fuerzas políticas.

El evento, realizado en el marco de los festejos por el 4 de Julio, se convirtió en un punto de encuentro de la dirigencia política y económica argentina. Entre los asistentes se destacaron ministros nacionales, funcionarios de primera línea y referentes del oficialismo, junto con representantes de la oposición y del cuerpo diplomático acreditado en el país.

A continuación, algunas de las principales imágenes de una noche que reunió a varias de las figuras más relevantes de la política argentina en una de las celebraciones diplomáticas de mayor convocatoria del año:

El presidente Javier Milei y el embajador norteamericano Peter Lamelas.

Javier Milei, Karina Milei, Peter Lamelas y su esposa Stephanie.

Patricia Bullrich junto al embajador Lamelas y su esposa.

Santiago Caputo, asesor estrella del Presidente.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y su esposa, María Josefina Rouillet.

El ministro de Salud, Mario Lugones.

Pablo Quirno, canciller argentino.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Los legisladores Alberto "Bertie" Benegas Lynch y Joaquín Benegas Lynch.