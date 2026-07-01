Las mejores fotos del desfile de Milei y sus funcionarios por la embajada de EE.UU.

La residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires fue sede de la recepción oficial por el 250° aniversario de la independencia estadounidense, una celebración que congregó a buena parte del gabinete del presidente Javier Milei, además de legisladores, gobernadores, diplomáticos, empresarios y dirigentes de diferentes fuerzas políticas.
El evento, realizado en el marco de los festejos por el 4 de Julio, se convirtió en un punto de encuentro de la dirigencia política y económica argentina. Entre los asistentes se destacaron ministros nacionales, funcionarios de primera línea y referentes del oficialismo, junto con representantes de la oposición y del cuerpo diplomático acreditado en el país.
A continuación, algunas de las principales imágenes de una noche que reunió a varias de las figuras más relevantes de la política argentina en una de las celebraciones diplomáticas de mayor convocatoria del año: