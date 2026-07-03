Modric explotó contra el VAR tras la polémica en Portugal vs Croacia en el Mundial

Croacia se despidió del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con una derrota ante Portugal en los 16avos de final, pero también con jugadas que generaron polémica. A ello se refirió Luka Modric, principal figura del seleccionado croata, quien habló minutos después de finalizado el encuentro y no se guardó nada. Con críticas directas a las decisiones arbitrales y a la intervención del VAR, el exhombre del Real Madrid aseguró que merecieron más pero cuestionó fuertemente todo lo que pasó en el campo de juego.

Luka Modric se sacó tras la eliminación de Croacia a manos de Portugal en el Mundial

"Algunas cosas jugaron a su favor. Ese penal... creo que si hubiera sido al revés, el VAR no habría entrado. Cuando se introdujo dije que no me gustaba, luego fue bueno para algunas cosas pero lo usan mal o fijándose en el tamaño del equipo. Debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris", aseveró la figura croata que llevó a su país a una final de Copa del Mundo en 2018 y con el que terminó en el tercer puesto en Qatar 2022. Sin dudas, el capitán sintió que Croacia fue sumamente perjudicado, pero no fue la única acción de la que se quejó y soltó que tienen que seguir adelante a pesar de lo sucedido.

"Sucedieron cosas que me parecen increíbles. No quiero decir nada inapropiado pero merecíamos más. En el gol anulado a Gvardiol el árbitro me dijo que Matanovic tocó la pelota, pero vimos las imágenes y los videos, no hay pruebas de que lo haya tocado. Y si lo toca no era fuera de juego", añadió Modric con respecto al tanto anulado en el cierre del tiempo agregado que significaba el empate para luego ir al alargue. Finalmente, con el VAR de por medio, el árbitro a cargo lo anuló y Portugal se quedó con la clasificación. Por último, lanzó que están orgullosos de cómo jugaron y representaron a su país: "Es la Croacia que todos conocen, por la que somos respetados y queridos en el mundo".

La polémica más grande del Mundial 2026 en Portugal vs. Croacia

Los números de Modric con la Selección de Croacia

Partidos jugados : 202.

: 202. Goles : 29.

: 29. Asistencias : 32.

: 32. Títulos: no ganó.

Croacia, con Luca Modric a la cabeza, se despidió del Mundial 2026 con la derrota ante Portugal

Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido

El conjunto luso que cuenta con Cristiano Ronaldo entre sus máximas figuras jugará por los octavos de final de la Copa del Mundo el próximo lunes 6 de julio desde las 16 horas de nuestro país ante España. El duelo, con arbitraje y televisación todavía por definir, tendrá lugar en el AT&T Stadium. El ganador se verá las caras en cuartos de final con el equipo que triunfe entre Estados Unidos y Bélgica. A su vez, en el cuadro también aparecen los cruces de Paraguay vs. Francia y Canadá vs. Marruecos, cuyos dos triunfadores se medirán entre sí para saber cuál será el otro semifinalista.