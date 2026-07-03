Quién es el director técnico de Cabo Verde, el rival de Argentina en 16vos del Mundial 2026

Bubista, el padre de la criatura.

La Selección Argentina se medirá con una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Cabo Verde, debutante absoluto en la máxima cita del fútbol, se ganó un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo y ahora intentará extender el sueño frente al vigente campeón del mundo. Detrás de esa histórica campaña aparece una figura clave: Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, el entrenador que cambió la historia del fútbol caboverdiano.

Con un perfil bajo, alejado de los grandes focos mediáticos, el técnico de 56 años construyó un equipo competitivo a partir del orden, la disciplina y el sentido de pertenencia. Su trabajo llevó a Cabo Verde a disputar por primera vez una Copa del Mundo y a convertirse en la selección con menor población de la historia en alcanzar una fase eliminatoria mundialista, dejando en el camino históricos empates frente España y Uruguay.

La carrera de Bubista, DT de Cabo Verde

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Bubista tuvo un recorrido como futbolista profesional. Nacido el 6 de enero de 1970 en la isla de Boa Vista, se desempeñó como defensor central y también podía actuar como volante de contención. Su apodo deriva justamente del nombre criollo de su isla natal. En 1995 tuvo un breve paso por el Badajoz de la Segunda División española, donde disputó apenas dos partidos. Luego desarrolló gran parte de su carrera en el Aviação de Angola, con el que conquistó el Girabola en 2002, antes de regresar a Cabo Verde para jugar en Estoril y posteriormente retirarse en Falcões do Norte. Paralelamente defendió durante más de una década la camiseta de la selección de su país, de la que incluso llegó a ser capitán.

El entrenador vive un momento soñado.

Tras colgar los botines comenzó un largo proceso de formación como entrenador. Primero integró el cuerpo técnico de la selección caboverdiana como asistente y luego dirigió a clubes locales como Mindelense, Sporting Praia y Batuque. En 2020 asumió como seleccionador nacional y rápidamente comenzaron los resultados: clasificó al equipo para la Copa Africana de Naciones, alcanzó los cuartos de final en la edición de 2023 y, un año más tarde, selló la primera clasificación de Cabo Verde a un Mundial. Ese logro le valió el reconocimiento como mejor entrenador africano de 2025 y consolidó un proyecto basado en la incorporación de futbolistas caboverdianos nacidos en Europa sin perder la identidad del seleccionado.

"Sin miedo y con disciplina", la receta para enfrentar a Argentina

Bubista dejó en claro que su equipo no modificará su identidad frente a la Selección argentina. "No le tenemos miedo a nadie", resumió el entrenador, quien insiste en que el respeto no implica resignar protagonismo. Su propuesta se sostiene sobre dos pilares: disciplina táctica y confianza en las propias posibilidades. "No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Queremos competir y demostrar quiénes somos", explicó en la previa del cruce. Para el entrenador, enfrentar al campeón del mundo representa un enorme orgullo, pero también una oportunidad para seguir escribiendo la historia de un país que nunca había disputado una Copa del Mundo. "Nada es imposible", repite Bubista, convencido de que el sueño de Cabo Verde todavía tiene capítulos por escribir.