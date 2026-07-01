Scaloni renovaría su contrato tras el Mundial.

La Selección Argentina se encuentra a un par de días de afrontar su primer cruce eliminatorio en el Mundial 2026, donde este viernes enfrentará a Cabo Verde, la gran revelación del certamen. Tras haber cerrado la fase de grupos con puntaje perfecto, la parte más complicada ya se encuentra en marcha, en la que cualquier error puede costar sacar el pasaje de regreso, algo que ya les ha pasado a algunos grandes europeos.

En este contexto, uno de los temas que salió a la luz es el futuro de Lionel Scaloni, quien en los amistosos de marzo ya había dado señales de sus intenciones de seguir al mando del conjunto albiceleste después de la Copa del Mundo. No obstante, esa cuestión había quedado congelada debido a que el entrenador quería centrarse en los preparativos para la defensa del título, pero ha vuelto a estar en agenda en la previa al cruce con los africanos.

A través de la pantalla de ESPN, Diego Monroig reveló que la Asociación del Fútbol Argentino tiene un acuerdo de palabra con el cuerpo técnico para continuar con el proyecto una vez que culmine la participación del equipo nacional en la cita máxima. “Ayer a la tarde, comenzamos a indagar y terminamos confirmando que Argentina llegó al Mundial con un acuerdo de palabra para que continúe Scaloni a partir del final de la Copa del Mundo”, afirmó el periodista.

De acuerdo con el comunicador, el “Chiqui” está seguro de darle continuidad al cuerpo técnico campeón de Qatar 2022 y el único detalle a resolver será lo económico antes de estampar la firma. “Hubo charlas en la previa; si es por Tapia, le ofrece que se quede a vivir. La tranquilidad de la AFA es que aterrizó Argentina con un acuerdo de palabra entre la AFA y Scaloni”, agregó.

Por otra parte, la idea de la AFA sería mantener a Scaloni al mando de la Selección al menos hasta el Mundial 2030 debido a la idea de juego que se ha establecido en el equipo, independientemente del resultado final que obtenga en esta edición. “Scaloni siempre busca mirar para adelante y es lo que busca la AFA, más allá de lo que pase en esta Copa del Mundo”, añadió Monroig sin dejar de lado la importancia que tendría el DT en la transición de la siguiente generación.

El DT suma cuatro títulos con la Selección Argentina.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026