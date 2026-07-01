La FIFA confirmó a Drew Fischer para el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Su historial incluye una fuerte polémica que involucró a México.

La FIFA despejó una de las incógnitas de la previa de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al confirmar que el canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde, que se disputará este viernes en Miami. Aunque el juez ya dirigió una vez a la Albiceleste, su nombre quedó marcado por una controvertida actuación en la CONCACAF Nations League que todavía genera debate en el fútbol de la región.

El encuentro se jugará el próximo viernes desde las 19 (hora argentina) en Miami, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Si bien Fischer integra desde hace años el grupo de árbitros de mayor confianza de la FIFA en Norteamérica, su historial incluye un episodio que despertó fuertes críticas y que volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse esta nueva designación.

Una carrera consolidada en la MLS y presencia internacional

Nacido en Calgary, Fischer desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol norteamericano. Desde hace varias temporadas es uno de los árbitros habituales de la Major League Soccer (MLS), donde acumula 229 encuentros dirigidos.

Su crecimiento internacional comenzó en 2015, cuando obtuvo la escarapela FIFA. Desde entonces participó en torneos organizados por la Confederación de Norteamérica y también fue ganando espacio en competencias de mayor relevancia.

Entre sus actuaciones recientes aparece un partido histórico para Lionel Messi. Fischer dirigió la victoria de Inter Miami por 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, resultado que le permitió al conjunto estadounidense conquistar la primera liga de su historia.

La polémica que marcó su carrera y favoreció a México

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su trayectoria ocurrió durante la CONCACAF Nations League 2023. En los cuartos de final entre México y Honduras, Fischer se desempeñaba como responsable del VAR mientras el salvadoreño Iván Barton arbitraba dentro del campo de juego. La controversia surgió por el tiempo de descuento. Según contó posteriormente Barton, desde la cabina le indicaron que debía extender considerablemente el tiempo añadido.

"El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo que debía agregar 9 minutos y 40 segundos. Yo di nueve, pero cuando se cumplieron me volvió a avisar que debía sumar dos minutos más", explicó el juez salvadoreño tras el encuentro.

Aquellos minutos adicionales resultaron decisivos. México consiguió el empate en el décimo minuto de descuento y posteriormente se impuso en la definición por penales, eliminando a Honduras en un desenlace que provocó una ola de cuestionamientos sobre la conducción arbitral.

A pesar del escándalo, la confianza en Fischer no disminuyó. Apenas unos días después fue designado para dirigir la final entre México y Estados Unidos, que terminó con victoria estadounidense por 2-0.

El único antecedente con la Selección Argentina

Más allá de esa polémica, el canadiense apenas registra un partido con la Selección Argentina. Fue en junio de 2024, durante un amistoso disputado en Filadelfia como preparación para la Copa América.

Aquella noche, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador gracias a un gol de Ángel Di María, iniciando una preparación que semanas más tarde culminaría con la conquista del torneo continental. Ese antecedente aparece como el único registro entre Fischer y la Albiceleste antes del compromiso frente a Cabo Verde.

Por otro lado, el Mundial 2026 representa la primera Copa del Mundo para Drew Fischer como árbitro principal. Hasta el momento ya dirigió dos encuentros en la fase de grupos. Estuvo presente en la contundente victoria de Francia por 3-0 sobre Irak y también impartió justicia en el triunfo de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que aseguró la clasificación del conjunto europeo a los dieciseisavos de final.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.