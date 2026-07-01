Cabo Verde picó la previa ante la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde espera con ansias el duelo ante la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo cual dejó en evidencia una importante autoridad de dicho país. En la previa del encuentro, nada más y nada menos que su presidente rompió el silencio para picantear a la "Albiceleste" de Lionel Scaloni dejándole un mensaje también a Lionel Messi. El duelo se desarrollará este viernes 3 de julio a las 19 horas de nuestro país y el ganador avanzará a octavos de final.

El presidente de Cabo Verde picanteó la previa del cruce contra Argentina en el Mundial 2026

"Es un gran honor enfrentar a Messi y la Selección Argentina", esbozó José María Neves quien además se animó a vaticinar un resultado: "Vamos a ganar 1 a 0". Por supuesto, todo se verá en la cancha, donde el equipo africano ya ha demostrado de qué está hecho cuando empató sin goles con España y también 2 a 2 con Uruguay además de no sacarse ventajas con Arabia Saudita. Por otro lado, el mandatario que lidera el país desde su independencia de Portugal en 1975 hizo referencia al astro rosarino y su impacto a nivel global.

"Es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde y el mejor del mundo para todos nosotros. Messi representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo", aseveró el presidente caboverdiano. Por último, agregó que es una honra y un orgullo jugar contra el hombre del Inter Miami que lleva seis goles en el Mundial y que "representa una grandeza enfrentarlo". Claro que no la tendrán nada fácil. Más allá de los buenos resultados conseguidos en la fase de grupos en donde no perdieron pero sí recibieron dos tantos ante la "Celeste" de Marcelo Bielsa, se medirán contra el campeón vigente de Qatar 2022 que ahora llega con tres victorias al hilo sin dejar dudas y con un Lionel Messi en un gran momento.

José Maria Neves habló en la previa del partido contra la Selección Argentina

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Para este compromiso, entonces, se perfilan desde el arranque Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.