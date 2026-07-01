Inglaterra evitó un papelón gracias a Harry Kane y eliminó a Congo en el Mundial 2026

Inglaterra y Congo protagonizaron un partidazo en el Mundial 2026.

La Selección de Inglaterra buscaba ratificar su condición de favorita cuando enfrentaba este miércoles 1 de julio a las 13 (hora argentina) a República Democrática del Congo, por los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo llegaba a este encuentro tras una sólida fase de grupos en la que terminó líder y aparece como uno de los candidatos al título, mientras que el seleccionado africano intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística.

El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y puso cara a cara a dos equipos que recorrieron caminos muy diferentes para llegar hasta esta instancia. Los ingleses avanzaron tras sumar siete unidades en la fade de grupos, mientras que Congo consiguió la clasificación como uno de los mejores terceros tras una remontada inolvidable en la última jornada y un empate clave en el debut que le dio forma a su ilusión.

El resumen de Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026

A los 7 minutos del primer tiempo, Brian Cipenga sorprendió con el gol del 1-0 para Congo, luego de haber entrado libre y sin marca por el sector izquierdo del área. Si bien en los instantes iniciales el cuadro europeo estuvo sorpresivamente impreciso, luego de la pausa de hidratación comenzó a llevarse por delante al elenco africano.

Sobre el final de la mitad inicial, Congo pudo haber hecho el 2-0 y luego Harry Kane se tiró para simular un penal que no le cobraron. Luego, el arquero le tapó un cabezazo impresionante a Jude Bellingham en el área chica. De esa manera, con Congo resistiendo, se fueron al entretiempo.

En el comienzo del complemento, Inglaterra presionaba bien arriba, mientras que los africanos resistían e intentaban salir de contraataque. Cuando el barco se hundía para los europeos, Kane estampó el 1-1 de cabeza a los 29. Cuando el encuentro ya terminaba y se avecinaba la prórroga, otra vez Kane hizo un golazo para sellar el 2-1 definitivo.

Cómo llegaron a este encuentro Inglaterra y Congo

El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó en la cima del Grupo L con siete puntos. Debutó con un empate sin goles frente a Ghana, luego superó a Croacia y cerró la fase inicial con un triunfo por 2-0 sobre Panamá gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Esa victoria le permitió quedarse con el primer puesto y evitar un cruce de mayor exigencia en el inicio de la etapa eliminatoria.

Más allá de algunos pasajes irregulares, Inglaterra mostró la jerarquía de un plantel repleto de figuras. Harry Kane volvió a ser el referente ofensivo, mientras que Bellingham confirmó su gran momento con actuaciones decisivas en el mediocampo. A ellos se suman futbolistas como Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, quienes le aportan desequilibrio, dinámica y experiencia a un equipo que aspira a volver a disputar una final mundialista.

Inglaterra y Congo protagonizaron un partidazo en el Mundial 2026.

República Democrática del Congo, por su parte, llega con la confianza por las nubes luego de conseguir una clasificación histórica. Tras empatar con Portugal y caer ajustadamente frente a Colombia, necesitaba vencer a Uzbekistán en la última fecha para seguir con vida. Lo logró con una remontada por 3-1, impulsada por un doblete de Yoane Wissa y otro tanto de Fiston Mayele, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

El entrenador Sébastien Desabre destacó la fortaleza mental de un plantel que trabaja junto desde hace varios años y aseguró que la preparación para enfrentar a Inglaterra comenzó inmediatamente después de sellar la clasificación. El técnico cuenta con varios de sus futbolistas compitiendo en el fútbol inglés, un aspecto que puede resultar útil para diseñar el plan de juego frente a uno de los candidatos al título.