Video: el histórico gol de Julio Enciso para Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

La Selección de Paraguay está dando el batacazo ante Alemania en el duelo por los 16vos de final del Mundial 2026: Julio Enciso puso el 1 a 0 de cabeza a los 41 minutos del primer tiempo y, con este resultado, los dirigidos por Gustavo Alfaro se están metiendo en los octavos de final. Después de un rebote a la salida de un córner, Miguel Almirón habilitó de gran manera a Matías Galarza Fonda, quien soltó un preciso centro para que el delantero del Racing de Estrasburgo venza a Manuel Neuer e ilusione a la 'Albirroja' con la clasificación.

Cómo ver Paraguay vs. Alemania: hora, TV en vivo y streaming en Argentina

El encuentro será el lunes 29 de junio a las 17.30 horas por los 16avos de final en el Estadio Boston de Estados Unidos, con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TyC Sports y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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