Hallaron más de 20 granadas abandonadas en Monte Grande: así fueron las detonaciones

Vecinos de Monte Grande denunciaron fuertes explosiones en la zona este domingo por la noche sin saber que se llevaba adelante un operativo para detonar más de 20 granadas que fueron halladas este fin de semana en un predio ecológico. Las tareas de neutralización fue realizada por personal de la División Explosivos de la Policía Bonaerense y de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

El hallazgo de los explosivos se dio luego que vecinos alertaran la presencia de una caja de madera sospechosa y se comunicaran con el Centro Operativo de Monitoreo (COM) del municipio. Los efectivos se acercaron a la intersección de las calles Maipú y Cristóbal Colón, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1.

Una vez en el lugar, los agentes de la Comisaría 1 de Monte Grande constataron que dentro de la caja había 24 granadas antitanque de 62 milímetros listas para ser detonadas. Por orden del juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, se procedió a la desactivación de los explosivos mediante detonaciones controladas.

El operativo para detonar las granadas

Tras el análisis se determinó que el empaque de las granadas era cilíndrico, original y en regular estado de conservación con todas sus partes constituidas. Las detonaciones se realizaron en el mismo lugar donde fueron encontradas sin la necesidad de trasladar el material, ya que el predio contaba con las medidas y las distancias de seguridad requeridas para llevar adelante las explosiones controladas.

Según informaron medios locales, el procedimiento se realizó de a cuatro granadas por vez y, por ello, se escucharon fuertes explosiones en la zona mientras avanzaba el operativo. Una vez desactivada la amenaza, la policía se aboca a la tarea de investigar cómo llegaron los proyectiles hasta la zona, quien los trasladó y por qué los abandonó en el lugar. Para ello, una de las primeras medidas fue el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El antecedente de Constitución

Hace un poco más de un mes una persona revolvía un tacho de basura y encontró un explosivo. Inmediatamente dio aviso sobre el mismo y esperó a la llegada del personal adecuado para que tomase contacto con el dispositivo. La Policía de la Ciudad levantó la granada y la llevó a un lugar seguro, donde habitualmente se realizan detonaciones controladas. El proyectil se encontraba en un tacho ubicado en San José y avenida Pavón, a cinco cuadras de la terminal Plaza Constitución. Se trató de un explosivo FMK 1.

La FMK 1 es un explosivo de mano diseñado durante la década del '70 por la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán para reemplazar a la FM 1 de las Fuerzas Armadas argentinas. Su diseño es similar a la M67 estadounidense, con un cuerpo esférico y un tamaño pequeño. Pesa de 300 a 400 gramos, lo que la hace bastante ligera y fácil de lanzar a distancias considerables.