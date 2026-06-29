Byung-Chul Han, filósofo: "El tiempo actual carece de una estructura"

En un mundo dominado por los estímulos instantáneos, las notificaciones de las pantallas y la obligación constante de ser productivos, detenerse a pensar el tiempo se volvió una urgencia. Nadie ha decodificado este síntoma con tanta precisión como Byung-Chul Han.

Su agudo diagnóstico sobre cómo el sujeto del siglo XXI se explota a sí mismo creyendo que es libre encuentra un punto de inflexión fundamental en una de sus máximas más perturbadoras: "El tiempo actual carece de una estructura".

Para entender a fondo este concepto —que se completa en su obra con la premisa de que no es un tiempo habitable, sino que se desintegra en una sucesión de presentes efímeros—, es necesario adentrarse en el núcleo de su libro La desaparición de los rituales (2019). Allí, el ensayista despliega las razones por las cuales la velocidad actual nos está enfermando.

1. El diagnóstico: La "atomización" del tiempo

Para Byung-Chul Han, el tiempo ha dejado de fluir como una narración con un inicio, un desarrollo y un final consentido. En su lugar, lo que experimentamos es una "atomización" o fragmentación temporal.

Al carecer de una estructura clara, los días ya no se diferencian entre sí. En la era de la hiperconectividad, se desvanece la distinción tradicional entre:

El tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.

Lo sagrado y lo profano.

El resultado es una continuidad difusa y alienante donde el ser humano se encuentra permanentemente disponible para producir y consumir, borrando los límites saludables que protegían la vida privada del imperativo laboral.

Byung-Chul Han nació en Seúl en 1959 y se radicó desde su juventud en Alemania.

2. El rol de los rituales como "arquitectura del tiempo"

En este ensayo de 2019, Han define a los rituales —las festividades, las ceremonias, los momentos comunitarios repetitivos— como los verdaderos constructores de la estructura del tiempo. El filósofo utiliza una metáfora hogareña muy clara: los rituales funcionan exactamente como los muebles de una casa, ya que ordenan el espacio y lo hacen habitable.

El pasado con anclas: Antes, las sociedades contaban con hitos temporales fijos. El ser humano sabía con exactitud cuándo terminaba la jornada, cuándo empezaba una festividad o qué significaba el domingo. El tiempo poseía un ritmo, una música, un amparo simbólico.

Antes, las sociedades contaban con hitos temporales fijos. El ser humano sabía con exactitud cuándo terminaba la jornada, cuándo empezaba una festividad o qué significaba el domingo. El tiempo poseía un ritmo, una música, un amparo simbólico. El presente acelerado: Al desaparecer los rituales bajo el imperativo de la novedad constante, perdimos esa arquitectura protectora. Sin hitos ni pausas sagradas que estabilicen la vida colectiva, el tiempo se convierte en una aceleración constante donde un evento pisa de inmediato al anterior sin dejar ningún tipo de huella o memoria.

3. Tiempo habitable vs. tiempo efímero

Cuando el pensador surcoreano sentencia que el tiempo de hoy "no es un tiempo habitable", se refiere estrictamente a que la velocidad actual no permite la contemplación ni la demora.

En la denominada "sociedad del rendimiento", el valor de las cosas se mide de forma exclusiva por su optimización y su productividad. Bajo esta lógica perversa, si una persona se detiene o decide contemplar el paisaje, experimenta de inmediato la culpa y la angustia de sentir que está "perdiendo" el tiempo.

Por este motivo, la existencia se transforma en una sucesión de presentes efímeros: saltamos frenéticamente de un estímulo digital a otro, de una notificación a otra, acumulando vivencias instantáneas pero completamente vacías de una experiencia profunda, colectiva o duradera. La desconexión y la recuperación de los ritos cotidianos surgen, entonces, no como un capricho nostálgico, sino como un acto de resistencia vital.

¿Quién es Byung-Chul Han?

Nacido en Seúl (Corea del Sur) en 1959 y radicado desde su juventud en Alemania —donde estudió filosofía, literatura y teología tras abandonar la carrera de metalurgia—, Han se convirtió en el filósofo de cabecera de la modernidad gracias a bestsellers globales como La sociedad del cansancio y Psicopolítica.