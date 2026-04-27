Han Kang, escritora: "No podemos escapar de la violencia que llevamos dentro como especie"

El discurso se titula "Luz e hilo" y fue en Estocolmo.

"No podemos escapar de la violencia que llevamos dentro como especie". La frase sintetiza uno de los pilares del pensamiento de la reconocida escritora Han Kang: la tensión constante entre la capacidad de los seres humanos para la crueldad y su capacidad para la dignidad.

Discurso del Nobel 2024

Aunque Han Kang expresó ideas similares en diversas entrevistas a lo largo de su carrera (especialmente tras la publicación de Actos humanos), la formulación más precisa y difundida de este concepto forma parte de su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, titulado "Luz e hilo", pronunciado el 7 de diciembre de 2024 en Estocolmo.





En este discurso, Han Kang relata cómo desde su infancia se vio atormentada por imágenes de violencia extrema (específicamente las fotografías de la masacre de Gwangju de 1980 que encontró en su casa). Explica que su escritura no es una solución a esa violencia, sino un compromiso ético de testificar.

Cómo es el textual completo

El pasaje donde desarrolla esta idea (traducido del coreano/inglés al español) es el siguiente:



"Las preguntas que me quedaron en la cabeza mucho después de ver ese libro de fotografías fueron las siguientes: ¿Cómo son los humanos tan violentos? ¿Y cómo es posible que al mismo tiempo se enfrenten a una violencia tan abrumadora? ¿Qué significa pertenecer a la especie llamada humana? Rechazar la vida y el mundo para rechazar la violencia es una imposibilidad. Al fin y al cabo, no podemos convertirnos en plantas. No podemos escapar de la violencia que llevamos dentro como especie, pero podemos elegir no apartar la mirada de ella. Debemos mirar fijamente y desafiar, esperando una respuesta."

Puntos clave de esta declaración:

La imposibilidad de la inocencia: Alude a su novela La vegetariana, señalando que el deseo de la protagonista de convertirse en planta para no dañar a nadie es un ideal imposible.

Alude a su novela La vegetariana, señalando que el deseo de la protagonista de convertirse en planta para no dañar a nadie es un ideal imposible. El compromiso de la mirada: Para Han Kang, el acto de "no apartar la mirada" es lo que define nuestra humanidad. La literatura, en su visión, es la herramienta que nos permite sostener esa mirada sobre el horror sin rendirnos ante él

Para Han Kang, el acto de "no apartar la mirada" es lo que define nuestra humanidad. La literatura, en su visión, es la herramienta que nos permite sostener esa mirada sobre el horror sin rendirnos ante él La dualidad humana: Subraya que somos la única especie capaz de cometer atrocidades y, simultáneamente, de sacrificarse por la vida de un extraño

La masacre de Gwangju de 1980 inspiró su reflexión sobre la violencia.

Quién es Han Kang

Han Kang es una escritora surcoreana nacida en Gwangju en 1970. En 2024 recibió el Premio Nobel de Literatura por su prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Es la primera coreana en obtener este galardón.

Saltó a la fama mundial con "La vegetariana" (2007), una novela donde una ama de casa decide dejar de comer carne y su gesto desencadena violencia y rechazo social. Es una metáfora de la opresión patriarcal y el deseo de disidencia.

Su otra gran obra es "Actos humanos" (2014), donde reconstruye la masacre de Gwangju de 1980. Su estilo mezcla dureza documental con belleza poética. Vive entre Seúl y Europa, y sus libros están traducidos a más de 30 idiomas.