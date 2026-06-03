Marley explotó contra Laura Ubfal.

Laura Ubfal estuvo en boca de todos los medios de espectáculos en estas últimas 24 horas, luego de haber comparado en su programa de Bondi Live el caso de Agostina Vega (la joven de 14 años asesinada en Córdoba) con una situación vivida por Flor Peña y su hijo en Luzu TV.

La reconocida periodista habló en el ciclo que conduce acerca del problema de fondo en el femicidio de Agostina: el machismo y cómo se sigue reproduciendo aún en nuestros días. En su afán de poner un ejemplo, mencionó: "Escuchaba que Flor Peña llevó a su programa de Luzu a su nene y al nene de Marley. Y su nene, que es un niño de 8 años, creo, hermoso, estaba contando que en la escuela le gusta una chica. Y después dijo 'no sé, pero esa chica tiene un montón de novias'. Se reían. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta".

Desde luego, ese parangón enfureció a la actriz y a su círclo más cercano, dentro del cual está incluido el presentador de Por el Mundo; Tu Cara Me Suena; La Voz Argentina; Survivor y tantos éxitos de Telefe, quien dejó entrever su enojo en un móvil con Sálvese Quién Pueda.

¿Qué dijo Marley sobre el comentario de Laura Ubfal?

Al ser consultado por el movilero, Marley calificó de "barbarie" lo expresado por Ubfal. "Yo supongo que cuando a uno le va bien, tienen que hablar de vos para que todos hablen de eso". Sin embargo, cambió abruptamente su discurso y marcó: "Lo que tenemos que estar hablando ahora es de Agostina, de lo que pasó, que liberaron al criminal para que hiciera esto después cuando ya había atacado a una chica. Frivolizar la cosa, tratando de unirla a un famoso, es primitivo totalmente".

"¿Te pareció oportunista de Laura Ubfal?", le preguntaron. "Es una barbarie lo que están haciendo. Pero la televisión tampoco debería darle bolilla, porque ustedes deberían estar hablando de qué fue lo que verdaderamente pasó y por qué liberaron a un tipo cuando ya había tenido a una chica maniatada, desnuda. Que pasó, en lugar de estar hablando de esta pelotudez", contestó iracundo.