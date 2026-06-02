Laura Ubfal apuntó contra el hijo de Flor Peña tras una anécdota íntima.

Durante la conmoción que dejó el estremecedor caso de Agostina Vega, la periodista Laura Ubfal reflexionó sobre la naturalidad de algunas conductas a temprana edad que derivó en una crítica a la actriz Florencia Peña y su hijo, Juan Otero.

Durante su programa en Bondi Live, la periodista recordó un momento de Juan Otero (hijo de Florencia Peña) en Luzu TV cuando comentó que estaba en pareja con alguien que tenía “muchos novios”. De este modo, Ubfal apuntó contra este discurso y aseguró que tiene que ser corregido desde una edad temprana: ‘Yo no tengo ninguna duda de la cabeza abierta que tiene Flor, pero la escuchaba y se reían. Ahí empieza todo, Flor. Ahí empieza todo. Y no te diste cuenta”.

Por otro lado, Laura aprovechó el momento para explicar que las menores de edad tienen derecho a relacionarse libremente y que nadie puede exigirles exclusividad. De este modo, aseguró que algunas ideas que aparecen en la cabeza de los niños, luego aparecen plasmadas en movimientos misóginos: “Eso dicen los incels, que las minas son todas unas put…”.

Además agregó que muchas situaciones de violencia de género se atribuyen a patrones culturales que se implementan de generación en generación: “Empieza cuando un varón piensa que esa mujer es de él. Y que puede hacer con ella lo que quiera porque es de su propiedad”.

La relación de Flor Peña con su hijo Juan Otero

La relación entre Florencia Peña y su hijo Juan Otero, se destaca por ser un vínculo muy abierto y permisivo, basado en la libertad. El joven de 17 años expresó públicamente que su relación es tan cercana que incluso le "reclama" a su madre no llevar su apellido.

Por otro lado, la actriz contó en numerosas oportunidades que desde que era pequeño supo de la orientación sexual de su hijo y lo apoyó incondicionalmente en su elección de vivir con total naturalidad.

