Confirmada: la formación de la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

La Selección Argentina afronta un duelo clave por el Mundial 2026 ante Suiza. Lionel Scaloni mantiene dos dudas, pero repetiría la base del equipo.

La Selección Argentina ya dejó atrás la histórica remontada frente a Egipto y ahora pone toda su atención en los cuartos de final del Mundial 2026. Este sábado, desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con Suiza en Kansas City con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguir alimentando el sueño de conquistar la cuarta estrella.

Después de un partido inolvidable en octavos de final, en el que la Albiceleste revirtió un 0-2 para imponerse por 3-2, el entrenador argentino dio señales de que mantendría la base del equipo y finalmente lo hizo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni explicó que quedó conforme con el rendimiento colectivo ante Egipto y deslizó que no sería extraño volver a apostar por la misma formación.

"No sería extraño que repita el equipo, ya lo hice en otras oportunidades. También puede haber algún cambio, pero en principio sería una formación muy parecida a la del otro día. Desde el juego, hicimos muchas cosas buenas contra Egipto", aseguró el entrenador.

Las declaraciones del DT reflejan la confianza que existe puertas adentro respecto del funcionamiento mostrado por el equipo, más allá de que el resultado recién pudo darse vuelta en el tramo final del partido.

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Las dos dudas que tenía el entrenador

Las incógnitas estaban principalmente en dos sectores del campo. La primera en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen disputando el puesto. Molina fue titular durante gran parte del Mundial, aunque todavía no logró mostrar el nivel que exhibió durante Qatar 2022. Del otro lado aparece Montiel, que ingresó con buenos minutos y siempre representa una garantía en partidos decisivos.

La segunda duda estaba en el mediocampo. Nicolás González aparece como una alternativa para reemplazar a Alexis Mac Allister. El futbolista de la Fiorentina aportaría mayor velocidad, recorrido y desequilibrio por las bandas, aunque el ex Brighton continúa siendo el favorito para mantenerse desde el arranque.

Ambos futbolistas que pelean por un lugar tuvieron participación en la remontada frente a Egipto y dejaron buenas sensaciones, por lo que Scaloni evaluará hasta último momento cuál encaja mejor en el plan de partido.

Suiza, un rival que exigirá la mejor versión de Argentina

Del otro lado estará una selección suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en la definición por penales y que intentará dar uno de los grandes golpes del torneo.

El conjunto dirigido por Murat Yakin perdió para este compromiso a Johan Manzambi, una de sus principales figuras durante el Mundial, pero mantiene una estructura sólida, ordenada y con futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Gregor Kobel.

Argentina sabe que tendrá por delante un partido muy distinto al de Egipto. Se espera un rival más compacto defensivamente, con menor espacio para atacar y que intentará aprovechar cada transición.