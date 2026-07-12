La insólita explicación de la FIFA por la polémica en el primer gol de Inglaterra vs. Noruega

La FIFA habló sobre la polémica del gol de Bellingham: "No hay evidencia".

La FIFA dio una insólita explicación acerca de la polémica en el primer gol de Jude Bellingham en la victoria por 2 a 1 de Inglaterra ante Noruega. Sobre el final del primer tiempo del duelo correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 disputado en Miami, el volante del Real Madrid anotó el empate contra el combinado nórdico, pero la pelota aparentó tocar un cable de la cámara spider por lo que debía ser invalidado. Sin embargo, la organización se escudó en el sensor que contiene el balón para justificar la decisión arbitral.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", publicó la cuenta de @fifamedia en X (antes Twitter).

Esta misma herramienta fue utilizada en el duelo entre Croacia y Portugal por los 16vos de final del certamen: en aquella ocasión, Josko Gvardiol convirtió el empate en la última jugada del encuentro, pero un contacto prácticamente imperceptible de Igor Matanović en la jugada previa terminó por invalidar la acción por un offside.

Así comenzó la jugada del polémico gol de Bellingham que reclamó Noruega

Qué dice el reglamento sobre la cámara spider

Las Reglas de Juego de la FIFA consideran a la cámara spider como un "agente externo".

Dentro de esa categoría se incluyen todas las personas u objetos ajenos al desarrollo normal del partido, como estructuras, animales o cualquier elemento que pueda interferir accidentalmente con el balón.

En consecuencia, si la pelota entra en contacto con alguno de estos agentes externos durante una acción de juego, el árbitro debe detener el partido y reanudarlo mediante un balón a tierra en el lugar donde se produjo la interferencia.

Eso significa que, de comprobarse el roce con la cámara, el gol de Jude Bellingham tendría que haber sido invalidado automáticamente.

Noruega reclamó desde el primer instante

Lo llamativo es que los futbolistas noruegos advirtieron inmediatamente que algo había sucedido. Mientras Bellingham festejaba el empate, varios jugadores comenzaron a reclamar mirando hacia la parte superior del estadio.

Ese comportamiento llamó la atención recién cuando aparecieron las imágenes televisivas que mostraron el supuesto roce con la cámara spider. Aunque el partido continuó con normalidad y el resultado no fue modificado, la secuencia quedó instalada como una de las jugadas más curiosas de toda la Copa del Mundo.