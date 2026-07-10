Cuándo es el próximo feriado en Argentina tras el 9 de julio: el gobierno de Milei lo confirmó

Calendario de feriados.

Después del feriado nacional del 9 de julio, que conmemora el Día de la Independencia, miles de argentinos comenzaron a preguntarse cuándo llegará el próximo descanso oficial. Con el calendario laboral de nuevo en marcha, crece el interés por conocer las próximas fechas no laborables para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente aprovechar unos días de pausa.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, el próximo feriado en Argentina será el lunes 17 de agosto, jornada en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia nacional. La fecha forma parte de los feriados trasladables establecidos por ley y ya fue confirmada por el Gobierno nacional.

Cuál es el próximo feriado en Argentina después del 9 de julio

El siguiente feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemorará un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer.

San Martín es reconocido como el Padre de la Patria y uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana. Nacido en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero de 1778, regresó al Río de la Plata luego de su carrera militar en España para ponerse al servicio de la causa independentista.

Entre sus principales aportes se destacan la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo y el histórico Cruce de los Andes, una de las campañas militares más relevantes de la historia de América. Su actuación fue decisiva para la independencia de Argentina, Chile y Perú, motivo por el cual cada 17 de agosto el país recuerda su legado.

Los próximos fines de semana largos que quedan en 2026

Si bien el descanso de julio ya quedó atrás, el calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos durante el resto del año.

Calendario de feriados.

Las próximas fechas son:

Del 10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

fin de semana largo por el . Del 21 al 23 de noviembre: descanso por el Día de la Soberanía Nacional .

descanso por el . Del 5 al 8 de diciembre: fin de semana extralargo gracias al puente turístico del 7 de diciembre y el feriado por la Inmaculada Concepción de María , el 8 de diciembre.

fin de semana extralargo gracias al y el feriado por la , el 8 de diciembre. Del 25 al 27 de diciembre: fin de semana correspondiente a la celebración de Navidad.

Por qué el 17 de agosto es feriado en Argentina

La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín busca mantener viva la memoria de uno de los principales líderes de la emancipación sudamericana.

Su figura trasciende el ámbito militar. Además de conducir el Ejército de los Andes y liderar campañas decisivas para la independencia, San Martín es considerado un símbolo de la integración regional y de la lucha por la libertad de los pueblos de América del Sur.

Cada año, escuelas, organismos públicos y distintas instituciones realizan actos en su homenaje, recordando el legado de quien dejó una huella indeleble en la historia argentina y continental.