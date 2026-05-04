Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados quedan en 2026.

Luego de un fin de semana largo por el Día del Trabajador, que muchos se tomaron para descansar y hacer una escapada fugaz, muchos se preguntan cuándo es el próximo feriado en la Argentina. Por suerte, mayo tiene una de las celebraciones más importantes para nuestro país: la consolidación de la Primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810.

Según se estableció en el calendario de feriados nacionales, que alcanzan a todo el país, el Día de la Revolución de Mayo es una fecha inamovible porque lo que no importante si cae sábado o domingo, este día de celebración queda fijo. Por suerte, este año cae lunes y habrá un nuevo fin de semana largo antes de cerrar el mes.

Al tratarse de una fecha patria, son muchos los que aprovechan el día para reunirse con la familia para comer un buen locro y otros platos tradicionales de la Argentina. En esta fecha suele hacer bastante frío, por ende, se eligen recetas para calentar el cuerpo.

¿Por qué es feriado el 25 de Mayo?

Es una fecha patria muy importante en la que se recuerda la consolidación de la Primera Junta de Gobierno en 1810 y que fue presidida por Cornelio Saavedra. Todos estos hechos hicieron parte de la denominada Semana de Mayo que años más tarde con el nacimiento de esta Revolución produjo finalmente la tan recordada declaración de Independencia del país el 9 de julio de 1816.

En aquella Primera Junta de Gobierno se pudo destituir al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien estaba a cargo del Virreinato del Río de La Plata. Posteriormente se le solicitó a cada provincia el envío de diputados para su participación en el Congreso en un escenario en donde se creó un reglamento propio en compañía de la aparición de la escuadrilla naval del Ejército, La Gazeta de Buenos Ayres y la Biblioteca Nacional, entre otros.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos feriados quedan en 2026.

¿Cuántos fines de semana largo quedan en 2026?

Luego de mayo, los próximos fines de semana largo serán:

Junio: sábado 13 al lunes 15, traslado del 17 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

sábado 13 al lunes 15, traslado del 17 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Julio: jueves 9 Día de la Independencia al domingo 12. El viernes 10 será día no laborable con fines turísticos.

jueves 9 Día de la Independencia al domingo 12. El viernes 10 será día no laborable con fines turísticos. Agosto: sábado 15 al lunes 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

sábado 15 al lunes 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Octubre : sábado 10 al lunes 12, Día de la Diversidad Cultural, la fecha es trasladable y podría cambiar.

: sábado 10 al lunes 12, Día de la Diversidad Cultural, la fecha es trasladable y podría cambiar. Noviembre: del sábado 21 al lunes 23, traslado del Día de la Soberanía Nacional que se recuerda el 20 de noviembre.

del sábado 21 al lunes 23, traslado del Día de la Soberanía Nacional que se recuerda el 20 de noviembre. Diciembre: del sábado 5 al martes 8, Inmaculada Concepción de María. El lunes 7 es Día no laborable con fines turísticos. Del viernes 25, Navidad, al domingo 27 de diciembre.

Todos los feriados que quedan en 2026