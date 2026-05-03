El suplemento deportivo que podría retrasar el envejecimiento, según estudios

En los últimos años, un suplemento dietético comenzó a resonar como un aliado clave para combatir el envejecimiento: la creatina, comúnmente utilizada por jóvenes para hacer ejercicio. Investigaciones recientes han revelado que el producto podría frenar la pérdida de masa muscular y mejorar los procesos cognitivos en adultos mayores.

La creatina podría retrasar el envejecimiento, según nuevas investigaciones científicas

Con el paso de los años y la disminución de la actividad física, las personas suelen comenzar a perder creatina muscular, masa muscular, densidad ósea y fuerza. Sin embargo, un estudio del Departamento de Ciencias del Ejercicio de la universidad estadounidense de Bloomsburg confirmó que existen indicios de que la ingesta de creatina puede revertir los cambios y mejorar la vida diaria de las personas mayores.

Estudios recientes aseguran que la creatina puede mejorar el funcionamiento cognitivo y evitar la pérdida de masa corporal

Se trata de un suplemento dietético fácil de conseguir y seguro. De acuerdo al informe, los estudios en adultos mayores mostraron que la suplementación a corto plazo con altas dosis de creatina, independientemente del entrenamiento físico, puede tener varios beneficios:

Aumentar la masa corporal magra

Mejorar la resistencia y reducir la fatiga

Incrementar la fuerza muscular

Optimizar el rendimiento en las actividades de la vida diaria

En ese sentido, los especialistas remarcaron que la suplementación con creatina combinada con un entrenamiento de resistencia puede producir "un mayor aumento en la densidad mineral ósea que el entrenamiento de resistencia por sí solo". Por eso, es clave que su ingesta esté acompañada de hábitos saludables y una vida en movimiento, además, de ser aprobada por un profesional de la salud.

¿Qué otro impacto positivo tiene la creatina en personas mayores?

Entre los beneficios, se destaca el impacto positivo en el desempleo neuropsicológico. Estudios posteriores han demostrado que el procesamiento cognitivo, que se puede ver afectado naturalmente por el envejecimiento, "puede mejorar con la suplementación con creatina".

El consumo de creatina debe estar acompañado de ejercicio diario

"Los beneficios que la ingesta de creatina ofrece a los adultos mayores son sustanciales, pueden mejorar la calidad de vida y, en última instancia, pueden reducir la carga de enfermedad asociada con la sarcopenia y la disfunción cognitiva", aseguraron los investigadores.